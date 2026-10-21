Narón estará presente en la II Copa Deputación de Baile Deportivo

Baile deportivo 1

La segunda edición de la Copa Deputación da Coruña de Baile Deportivo se celebrará el próximo sábado 24 de octubre en el Pazo dos Deportes de Riazor. Según la propia administración, se batirá récord de participación con los 325 inscritos al torneo, que se consolida en los eventos de esta disciplina.

La cita, anunciada este miércoles en el edificio provincial, fue presentada por el diputado del área, Antonio Leira; su homóloga de Mocidade, Yoya Neyra; el concelleiro de Deportes de la ciudad herculina, Manuel Vázquez; y por la responsable de la organización y directora de la academia naronesa Un Paso Adelante, Sandra García.

La competición, cuya entrada será totalmente libre y gratuita, contará con deportistas de primer nivel procedentes de diferentes municipios gallegos y de otros puntos del país como Valencia y Madrid, aunque Portugal también estará presente durante la competición.

Según la Diputación de A Coruña, la programación contará con competiciones de danza coreográfica y bailes latinos en tres modalidades: solo, parejas y grupos. No obstante, los adultos no serán los únicos que participarán en la cita, pues también habrá diferentes categorías en función de la edad.

Respecto a las pruebas, todas seguirán la normativa de la Federación Española de Baile Deportivo y puntuarán para el ránking nacional.

Un evento en evolución

Durante el acto de presentación, Antonio Leira subrayó el crecimiento del campeonato. “Superar os 300 participantes na segunda edición é unha magnífica noticia e demostra que esta Copa ten percorrido e futuro”, declaró el diputado, además de asegurar que, desde la administración, tienen como uno de sus objetivos “apoiar todas as modalidades”, también aquellas con menor visibilidad, pero detrás de las que hay “moito talento”.

Por su parte, Sandra García afirmó que el hecho de poder contar en la provincia coruñesa con campeones mundiales y referentes en la disciplina “é un orgullo e un estímulo para todos os clubs e escolas que traballamos cada día para impulsar o baile deportivo”.

Finalmente, desde la Diputación animan a la ciudadanía a acudir a esta cita, que este sábado cumplirá dos años.