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Narón

Los comercios de Narón, entre los beneficiarios de las últimas ayudas de la Xunta de Galicia

Un ejemplo se halla en Valero Óptica y Audiología, que percibió más de 18.000 euros

Redacción Ferrol
21/10/2026 20:24
Martina Aneiros, visitará o establecemento Valero Óptica con motivo das axudas para o impulso do comercio local
Martina Aneiros visitó la óptica, ubicada en O Alto
Jorge Meis
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La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, visitó este miércoles el municipio naronés con motivo de las últimas ayudas de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración para impulsar la digitalización, la modernización y la sostenibilidad de los establecimientos locales.

En concreto, Aneiros acudió a Valero Óptica y Audiología, un negocio ubicado en el barrio de O Alto que resultó beneficiario del subsidio, por el cual percibió más de 18.000 euros. Con este montante, los responsables han podido acondicionar su nuevo local, dotándolo de mobiliario y decoración, y mejorando tanto los sistemas de iluminación como los de climatización.

Según la propia representante del gobierno liderado por Alfonso Rueda, la convocatoria contó este año con un presupuesto total de 3,9 millones de euros y dispone de tres líneas de subsidios que permiten poner en marcha actuaciones vinculadas a diferentes ámbitos del comercio, como son el mantenimiento de páginas web, obras de reforma, proyectos de interiorismo, el posicionamiento digital o la logística, entre otros.

Finalmente, desde la Xunta de Galicia señalan que, en todos los casos, las ayudas asumen hasta el 80% de la inversión máxima subvencional.

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