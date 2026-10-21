El Concello de Narón informa de que el viernes se llevará cabo un corte de agua en Río do Pozo

El corte de agua comenzará a las 9.30 horas y finalizará alrededor de las 16.30 AEIG

El Consistorio naronés ha anunciado que este viernes, debido a diversas tareas de mantenimiento, se realizará un corte de agua en diferentes puntos de la zona del polígono industrial de Río do Pozo.

Concretamente, serán cuatro las áreas que se verán afectadas por las labores durante varias horas: las calles Ferreiros, Telleiros y Carpinteiros, así como la avenida Gonzalo Navarro desde el hotel Valcarce hasta las instalaciones de Megamalla.

El propio Ayuntamiento informó de que el suministro se interrumpirá a partir de las nueve y media de la mañana y salvo que surja algún tipo de imprevisto, se devolverá aproximadamente, a las cuatro y media de la tarde.

Desde el Concello agradecen a todos los vecinos y negocios su comprensión y lamentan las molestias que pueda llegar a ocasionar esta medida puntual.

Más allá de este corte de agua, el gobierno local confirmó el pasado mes de septiembre que procederá a mejorar el acceso principal al polígono. La actuación, adjudicada el pasado día 8 y dotada de un presupuesto total de 154.447,11 euros, permitirá optimizar la vía ubicada en la avenida Bernardo Romero, que conecta con la autovía AG-64.

Por último, según el Consistorio, el plazo de ejecución de las obras será de dos meses.