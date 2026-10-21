El centro comercial de Narón está listo para el Samaín

Las calabazas estarán presentes en uno de los talleres Emilio Cortizas

El centro comercial de Narón ha anunciado que los niños y niñas del municipio podrán celebrar el Samaín por adelantado esta misma semana en sus propias instalaciones, aunque la fecha oficial del festejo sea el primer día del mes de noviembre.

En concreto, el complejo colaborará en tres actividades distintas, dos mañana viernes y una el próximo sábado. La primera, titulada ‘La Ruleta Loca de Halloween’, consistirá en un juego de adivinanzas organizado por Guagua que dará comienzo a las cinco y media de la tarde y finalizará, aproximadamente, dos horas después. Además, Ilusión Arte se encargará de impartir un taller de calabaza, de cinco y media a siete. En este, los más pequeños podrán divertirse mediante las diferentes manualidades que deberán realizar para elaborar uno de los decorados más emblemáticos de la gran fiesta del terror.

Por otro lado, al día siguiente el edificio será el lugar elegido por Impronta para celebrar un obradoiro de creación de monstruos personalizados. Mediante esta propuesta, el centro de aprendizaje naronés pretende ofrecer una actividad que tendrá el juego y la creatividad como principales pilares. Según las previsiones, el taller comenzará a las once de la mañana y la previsión es que concluya alrededor de las doce y media.

Con esta programación, el centro comercial de Narón retoma sus propuestas, en las que suelen colaborar tanto establecimientos de la zona como miembros del tejido asociativo y cultural de la localidad.

Por último, la organización espera que todos los niños y niñas interesados en participar en los talleres y juegos acudan a las instalaciones para celebrar el Samaín por todo lo alto.