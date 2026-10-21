El BNG de Narón celebra la suspensión del desahucio de una familia, previsto para este viernes

El candidato a la Alcaldía, Geno Carballeira, y el diputado nacionalista, Néstor Rego Cedida

El Bloque Nacionalista Galego de Narón ha mostrado su satisfacción por la suspensión del desahucio de una familia, previsto para mañana viernes en la Praza do Asilo, en el barrio de Piñeiros.

Según la formación liderada por Geno Carballeira, la paralización es fruto de una decisión tomada por el Tribunal de Instancia de Ferrol, después de que la Sareb solicitase un plazo para formalizar un expediente de alquiler social.

Desde su punto de vista, los nacionalistas creen que esta medida es el “resultado directo da intensa solidariedade veciñal, do traballo dos colectivos sociais en defensa do dereito á vivienda e da recente visita a Narón do deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego”.

El Concello medió en la paralización y en la petición del alquiler social

El pasado fin de semana, la cara visible de la organización política en la Cámara visitó a los afectados para mostrarles su apoyo y denunciar la situación que están viviendo, pues según el propio BNG de Narón, amenazaba con “deixar sen fogar a veciños e veciñas en situación de vulnerabilidade”. Aparte de esto, aseguraron que Rego mantuvo encuentros con las “partes implicadas do goberno” y con los activos de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria. Asimismo, el Ayuntamiento medió en la paralización y en la petición del alquiler social para la unidad de convivencia afectada.

Por otro lado, la formación aseguró que la familia siempre pagó su alquiler a una empresa “que lle fixera contrato até o 2030, pero en xaneiro deste ano atopouse cunha carta da Sareb reclamando a vivenda”. Debido a todo esto, los miembros del Bloque Nacionalista Galego de Narón exigen que esta suspensión temporal se transforme en un alquiler social estable.