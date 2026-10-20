Últimos días para que los comercios de Narón se unan a la iniciativa ‘En que podo axudarche?’

El plazo de inscripción finalizará el próximo jueves AEIG

El Concello de Narón informa de que los comerciantes todavía están a tiempo de apuntarse a la iniciativa ‘En que podo axudarche?’. La campaña, enmarcada en el programa ‘Narón gaña co galego’ y dirigida a todos los establecimientos del municipio, tiene como principal cometido aumentar la presencia del gallego, tanto en las redes sociales de los negocios como en la propia atención al público.

En concreto, el plan pondrá a disposición del personal de las tiendas asesoramiento lingüístico y recursos, así como formación para poder alcanzar los objetivos de la iniciativa, cuyo plazo de inscripción finalizará este jueves.

Para poder participar en esta campaña, los interesados deberán enviar un correo electrónico a a.pita@naron.gal y cumplir una serie de requisitos entre el 25 de octubre y el 11 de noviembre.

El primer desafío consistirá en emplear el idioma y mantenerlo mientras el cliente no prefiera comunicarse en otro. Por otro lado, en el segundo, los inscritos tendrán que realizar publicar en gallego a través de sus redes sociales.

Los establecimientos que cumplan los retos podrán participar en un vídeo publicitario para promocionar su actividad, así como asistir a un curso sobre marketing y comunicación.