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Narón

Odeón acogerá desde este jueves hasta el fin de semana la octava Feria de Vehículos de Ocasión

El evento contará con coches de diferentes marcas y modelos

Redacción Ferrol
20/10/2026 20:19
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La exposición abrirá en horario de 11.00 a 20.00
Jorge Meis
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El centro comercial Odeón continúa su programación del mes de octubre con una propuesta para todos aquellos vecinos que estén buscando un coche nuevo. Se trata de la Feria de Vehículos de Ocasión, que este jueves cumplirá ocho años. En esta, los asistentes podrán examinar varios modelos, procedentes de diferentes concesionarios, así como sus precios y prestaciones.

Al igual que en las ediciones anteriores, la exposición se instalará en el propio parking del complejo y la entrada será totalmente gratuita. En concreto, la muestra permanecerá abierta al público hasta el domingo, en horario ininterrumpido (de 11.00 a 20.00).

El evento, que reúne marcas variadas, pretende ofrecer a los visitantes un amplio abanico de opciones para satisfacer las necesidades de los conductores, quienes podrán hacerse con alguno de los automóviles que permanecerán expuestos en el aparcamiento.

Desde Odeón esperan que los visitantes disfruten de la muestra y que puedan acabar consiguiendo un coche que se ajuste a sus preferencias.

Eventos de todo tipo

Más allá de esta cita, el centro comercial también fue el lugar elegido para celebrar el certamen literario ‘Viviendo los libros’, organizado el pasado sábado por el Grupo de Autores y Autoras de Ferrolterra.

La jornada, cuyo objetivo era poner en valor la literatura, contó con la participación de escritores de la comarca, como Isabel Ramos, Raquel Villanueva, Juan José Lada Vilariño, Tania Sabín y María del Pilar Hermosa Rodríguez.

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Varios autores de la comarca participaron en el certamen literario ‘Viviendo los libros’, en Narón

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