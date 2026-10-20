La librería Day acogerá la presentación del libro ‘Espigas queimadas’, de Pablo Rañales

La cita, programada para este viernes, comenzará a las 19.30 horas Cedida

El periodista y escritor Pablo Rañales ha publicado recientemente su tercera novela, ‘Espigas queimadas’, una obra de terror psicológico en la que los bucles afectivos, el miedo y los fantasmas serán los principales nexos de una historia ambientada en una casa rural de Os Ancares.

Con motivo de este nuevo trabajo, el mugardés visitará la librería Day el próximo viernes para presentarlo al público. Aparte del propio autor, el evento contará con la intervención de Rober Cagiao, de Calacán Editora, un sello procedente de Miño que se estrena en el formato de bolsillo con este lanzamiento.

Más allá de los principales aspectos que aborda el libro, Rañales señaló que “tamén reflexiona arredor do sistema, de como impacta no que somos, nos nosos corpos e mentes, e nos vínculos que construímos”.

Con esta nueva propuesta literaria, el ganador del VII Premio Illa Nova de Narrativa por ‘Os afogados’ (Editorial Galaxia) y también autor del relato ‘Amor imperfecto’ se sumerge en un género lleno de sombras y con potencial analítico. “Se a ciencia ficción é unha ferramenta para pensar o futuro, imaxinar horizontes e camiñar cara a eles, o terror incide nos medos e dores colectivos: no que tememos, no que nos dana como sociedade”, explicó el escritor.

Desde Calacán Editora informan de que la presentación comenzará a las siete y media de la tarde en la librería naronesa y animan al público a acudir a esta cita literaria, en la que Pablo Rañales comentará todos los detalles de su nueva obra.