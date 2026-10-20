Fillas de Cassandra visitarán el Pazo da Cultura el sábado 31 por su último trabajo, ‘Tertúlia’

Las viguesas destacan por fusionar música tradicional y electrónica Emilio Cortizas

Fillas de Cassandra, una de las bandas más reconocidas de la escena gallega, está de gira debido a su tercer trabajo, ‘Tertúlia’, publicado el pasado mes de abril. Debido a esto, visitará el municipio el próximo sábado 31 de octubre para ofrecer un concierto que promete una de las principales señas de identidad de las viguesas: la fusión de música tradicional gallega, pop y electrónica moderna.

En este último álbum, el concepto gira alrededor de las reuniones y charlas entre amigas, el apoyo interpersonal y la memoria colectiva. Además el discurso feminista también tiene cabida en el disco, que cuenta con la colaboración de artistas como Pipiolas, Zetak y Ede, y la coproducción de Çantamarta. Respecto al tracklist, el álbum destaca por temas como ‘Déixate ver’, ‘Alboroto’, ‘Insolación’ o ‘Verbena’, en los que las artistas juegan con unas melodías y ritmos con la capacidad tanto de cautivar como de hacer bailar y cantar a los espectadores.

La actuación, que durará aproximadamente una hora y cuarto, comenzará a las 20.00 horas en el Pazo da Cultura de Narón. En cuanto a los precios de las entradas, habrá dos: los abonados y aquellas personas con derecho a reducción deberán pagar un total de 16,80 euros mientras que al público general le costará 24.