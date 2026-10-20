El lobo amenaza la parroquia de O Val, en Narón, donde mató a siete ovejas la semana pasada

Pese a contar con un cierre superior al metro y medio de altura, el lobo se coló en la finca AEIG

Los vecinos y vecinas de O Val ven con preocupación el último ataque de lobo confirmado en la zona, que tuvo lugar la semana pasada en la parroquia.

En este caso, el animal alcanzó a un rebaño de ovejas que se encontraba en una finca con un cierre que superaba el metro y medio de altura. Aun así, el depredador consiguió colarse en el área y acabar con la vida de hasta siete ejemplares ovinos.

Desde el año pasado, han sido varios los incidentes relacionados con la presencia del lobo en el municipio. De hecho, uno de los últimos episodios tuvo lugar en la misma parroquia, cuando una pareja de cabras y dos cabritillos aparecieron muertos en un terreno, propiedad de un ganadero de la zona.

Debido a todo esto, los afectados piden a las administraciones que tomen cartas en el asunto para evitar que se repitan este tipo de ataques, pues no sólo se traducen en pérdidas de ganado, sino que también tienen un impacto económico negativo en el sector.

Datos autonómicos

Según la Consellería de Medio Ambiente, la presencia del lobo en Galicia afectó a un total de 3.112 ejemplares el año pasado, la segunda cifra más elevada desde 2010, registrando una media de 1,63 reses por aviso.

Respecto a las especies más perjudicadas en esta clase de incidentes, el primer puesto fue para las ovejas, pues en 2025 representaron más del 40% de los animales agredidos por el depredador ápice (1.281), seguidas de las vacas, con un 32% (1.003) y los caballos, que supusieron un 18% (569).