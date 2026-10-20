El escritor manchego Francisco Maldonado presentará su nuevo libro en la biblioteca municipal de Narón

La presentación de la novela comenzará a las 18.00 horas Emilio Cortizas

La biblioteca municipal de Narón continúa anunciando nuevos eventos programados para este mes de octubre y centrados en el mundo literario. En esta ocasión, la propuesta que ofrece es la presentación de ‘Tenebri Mundo II’, la nueva obra de Francisco Maldonado.

Con esta segunda entrega, el machego afincado en Ferrol da continuidad a su especialidad, los relatos cortos de misterio y terror con historias en las que el lector acaba preguntándose hasta qué punto todo lo narrado es puramente ficticio.

Más allá de las propias tramas, otro de los principales atractivos en las obras de Maldonado son sus protagonistas, personas aparentemente corrientes que terminan viviendo experiencias difíciles de explicar.

La presentación, en la que el autor explicará los entresijos de la novela, también contará con la participación de la pintora ferrolana Susana Bermejo. En concreto, la cita tendrá lugar el próximo viernes día 30 de octubre a las 18.00 horas y la entrada será gratuita.

Para más información, puede consultarse la página web oficial de la biblioteca municipal de Narón o el perfil de Francisco Maldonado en la red social Instagram (@francisco_maldonado_rojo).