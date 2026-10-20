Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Narón

El escritor manchego Francisco Maldonado presentará su nuevo libro en la biblioteca municipal de Narón

La cita, en la que también participará la pintora ferrolana Susana Bermejo, será el viernes 30 de octubre

Redacción Ferrol
20/10/2026 20:35
Biblioteca municipal de Narón.
La presentación de la novela comenzará a las 18.00 horas
Emilio Cortizas
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La biblioteca municipal de Narón continúa anunciando nuevos eventos programados para este mes de octubre y centrados en el mundo literario. En esta ocasión, la propuesta que ofrece es la presentación de ‘Tenebri Mundo II’, la nueva obra de Francisco Maldonado.

Con esta segunda entrega, el machego afincado en Ferrol da continuidad a su especialidad, los relatos cortos de misterio y terror con historias en las que el lector acaba preguntándose hasta qué punto todo lo narrado es puramente ficticio.

Más allá de las propias tramas, otro de los principales atractivos en las obras de Maldonado son sus protagonistas, personas aparentemente corrientes que terminan viviendo experiencias difíciles de explicar.

La presentación, en la que el autor explicará los entresijos de la novela, también contará con la participación de la pintora ferrolana Susana Bermejo. En concreto, la cita tendrá lugar el próximo viernes día 30 de octubre a las 18.00 horas y la entrada será gratuita.

Para más información, puede consultarse la página web oficial de la biblioteca municipal de Narón o el perfil de Francisco Maldonado en la red social Instagram (@francisco_maldonado_rojo).

pablo rañales 2 cedida

La librería Day acogerá la presentación del libro ‘Espigas queimadas’, de Pablo Rañales

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620