Narón
El centro comercial de Narón se adelanta a la celebración del Samaín
El complejo se prepara para la fiesta más terrorífica del año con un decorado lleno de calabazas, esqueletos, lápidas y telarañas
Desde el pasado lunes, el centro comercial de Narón cuenta con un nuevo decorado. Dado que el Samaín está a la vuelta de la esquina, el complejo ha decidido adelantarse a la fiesta más terrorífica del año, llenando sus instalaciones de calabazas, esqueletos, telarañas, lápidas y otros elementos para asustar a los clientes más despistados y entretener a los curiosos.