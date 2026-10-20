El centro comercial de Narón se adelanta a la celebración del Samaín 

Más de un cliente despistado podría llevarse un susto en su paso por las instalaciones Cedida

Desde el pasado lunes, el centro comercial de Narón cuenta con un nuevo decorado. Dado que el Samaín está a la vuelta de la esquina, el complejo ha decidido adelantarse a la fiesta más terrorífica del año, llenando sus instalaciones de calabazas, esqueletos, telarañas, lápidas y otros elementos para asustar a los clientes más despistados y entretener a los curiosos.