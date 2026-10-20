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Narón

El centro comercial de Narón se adelanta a la celebración del Samaín 

El complejo se prepara para la fiesta más terrorífica del año con un decorado lleno de calabazas, esqueletos, lápidas y telarañas

Redacción Ferrol
20/10/2026 20:39
centro comercial naron samain 1 cedida
Más de un cliente despistado podría llevarse un susto en su paso por las instalaciones
Cedida
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Desde el pasado lunes, el centro comercial de Narón cuenta con un nuevo decorado. Dado que el Samaín está a la vuelta de la esquina, el complejo ha decidido adelantarse a la fiesta más terrorífica del año, llenando sus instalaciones de calabazas, esqueletos, telarañas, lápidas y otros elementos para asustar a los clientes más despistados y entretener a los curiosos. 

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