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Narón

Un exalumno del IES Terra de Trasancos gana el premio extraordinario de Bachillerato

El estudiante galardonado, Mateo Mas López, fue el único de la comarca que obtuvo la distinción

Redacción FerrolNarón
19/10/2026 19:17
En total, fueron 20 los estudiantes de toda Galicia que resultaron premiados
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El IES Terra de Trasancos está de enhorabuena por la noticia de que uno de sus exalumnos, Mateo Mas López, ha sido uno de los estudiantes gallegos que han recibido los premios extraordinarios de Bachillerato del curso académico 2025-2026.

Concretamente, han sido 20 los jóvenes que han obtenido el galardón de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP debido a sus cualificaciones. En consecuencia, aparte de esta distinción, cada uno de ellos ha recibido un total de mil euros y un diploma. Además, el logro también se contemplará en sus propias certificaciones académicas y les permitirá aspirar al premio nacional, en caso de que se termine convocando.

Mediante estos galardones, la Xunta de Galicia pretende poner en valor el talento, el trabajo y el esfuerzo del alumnado que consiguió las mejores notas.

Desde el ejecutivo autonómico señalan que, más allá del estudiante formado en el instituto naronés –que fue el único de la comarca que obtuvo la distinción–, el resto de alumnos y alumnas premiados cursaron Bachillerato en centros educativos de Ames, Arteixo, Betanzos, A Coruña, Santiago de Compostela, Ourense, Cambados, Cangas do Morrazo, A Guarda, Poio, Pontevedra, Sanxenxo, Vigo y Vilagarcía de Arousa.

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