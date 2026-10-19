La parroquia naronesa de Sedes deleitó su paladar en la XXV Feira do Mel

Personas de diferentes municipios visitaron las instalaciones para disfrutar de la cita Jorge Meis

Narón es un municipio que destaca por acoger a lo largo del año diferentes tipos de eventos en sus barrios y parroquias. Un ejemplo se halla en Sedes, más concretamente en el recinto ferial de O Trece, un punto que este domingo sirvió para celebrar la vigesimoquinta edición de la Feira do Mel e da Produción Primaria, en la que la apicultura y la gastronomía se unieron en una misma cita para los miembros del sector y los paladares más golosos de Ferrolterra.

Tras la apertura de puertas alrededor de las 11.00 horas, decenas de personas entraron a la nave para examinar los tarros llenos del manjar que protagonizaría toda la jornada. Ejemplo de ello son Pilar e Ildefonso, procedentes de Igrexafeita (San Sadurniño). Ella aseguró que siempre tienen miel “na casa”, mientras que él confesó que su favorito es “o de brezo”.

Quien también se pasó por los puestos fue Bernabé, un joven valdoviñés aficionado al producto. En su caso, señaló que tanto él como su familia consumen bastante durante el invierno y afirmó que prefiere “o escuro, un pouco máis forte e menos doce” para tomarlo en el desayuno, mezclado con “iogur ou unhas galletas”.

A nivel autonómico, la exposición sigue siendo un referente por ser la que más productores acoge en sus ediciones

Durante la llegada de los primeros asistentes, los profesionales comenzaron a atenderlos, aunque uno de ellos estaba pendiente de todo lo que sucedía. Se trata de Rafael Díaz, delegado comarcal de la Asociación Galega de Apicultura (AGA), la entidad que junto con el Ayuntamiento se encarga cada año de preparar esta feria que cumple 25 ediciones y que confirma el importante papel que cumple el sector en las localidades de Ferrolterra. “Aquí hay mucha tradición apícola; en Narón tenemos muchísimos socios, todos llevamos décadas ubicados aquí y todos los años hacemos cursos de iniciación y especialización, por lo que existe un alto nivel técnico”, aseveró.

El delegado comarcal de AGA, Rafael Díaz, en su puesto de la feria Jorge Meis

Asimismo, detalló que en esta última feria han participado un total de nueve colmeneros y la gran diferencia de este evento con respecto a otros similares es que acoge al mayor número de productores. “Tenemos gente que viene de la montaña de Ourense, de Pontevedra... De todos los rincones de Galicia”, aseguró Díaz, además de afirmar que “todas las mieles son buenas si el apicultor trabaja con un mínimo de cuidado y esmero”.

Aparte de su ponencia ‘Polinización e diversidade. A importancia das abellas’, la jornada –que duró más de seis horas– incluyó una charla de Xesús Outes Dasilva, de la cofradía de pescadores de Ferrol, en la que comentó el día a día de los percebeiros. Además, las degustaciones, el Magosto, y el concurso ‘Mel cinco estrelas’ fueron los principales atractivos de un evento en el que también se impartieron talleres infantiles y se sortearon cestos llenos de productos.

Experiencia y mimo

Uno de los dos profesionales afincados en la comarca que acudieron a la cita es Suso Otero. Natural de Muras (Lugo), una “gran zona de mel” ubicada en la Serra do Xistral, se mudó al área ferrolana, donde acabó regresando al sector. “Sempre me criei no medio das abellas e fai 15 anos volvín a iniciarme no tema”, comentó. Actualmente, dispone de una “produción familiar”, compuesta por entre 15 y 20 colmenas. Aunque no hay que “estar todos os días con elas”, explicó que deben supervisarse para garantizar la calidad de cada bote.

Suso Otero tiene varias explotaciones apícolas en Ferrolterra Jorge Meis

“Primeiro, tes que ter un enxame que leve unha raíña nova, a poder ser, e poñelo a funcionar, no campo, orientado case sempre á piqueira e cara ao sur”, detalló Otero sobre los principales aspectos a tener en cuenta a la hora de criar esta clase de explotaciones.

No muy lejos de su puesto, se encontraba el de Luis, responsable de Casa Príncipe, un sello que trabaja codo a codo con las abejas de Navia de Suarna, en la comarca de Os Ancares. “Levo máis ou menos 15 anos e uns oito ou dez vindo a esta feira”, calculó. De hecho, comentó que se trata de un negocio familiar, pues ya su propio padre se dedicaba a producir miel.

La zona de Os Ancares tuvo representante con la presencia del sello Casa Príncipe Jorge Meis

Dentro de su oferta para esta ocasión, señaló la miel de castaño como la principal, un buen aliado culinario si se acompaña “con queixo, castañas, filloas ou carnes para facer salsas”.

Un sector en peligro

A pesar de tratarse de un producto mundialmente conocido por su dulzura, el oficio lleva un largo tiempo con un sabor amargo. Rafael Díaz, de AGA, aclaró el porqué. “Antes éramos 250 socios, pero la velutina llegó aquí en 2013 y ahora somos poco más de 70, de los cuales sólo 15 tenemos colmenas.”, lamentó.

A su parecer, la situación de la apicultura es “dramática” por culpa de la especie invasora, que les “diezma las colmenas”, y supone un “problema medioambiental enorme”, así como una amenaza tanto para los apicultores como para los agricultores y los fruticultores, entre otros.

La jornada duró más de seis horas Jorge Meis

“Desde hace siete años, estas bandidas –que construían nidos aéreos– vieron que aquí hay avispas que se entierran y empezaron a hacerlo, lo que las hace mucho más peligrosas para las labores del campo y el tema forestal”, detalló.

Algunos apicultores ven el futuro muy complicado debido a la amenaza que suponen la velutina y los insecticidas

Sin embargo, la velutina no es la única responsable del panorama actual. Díaz apuntó que, además del cambio climático, los pesticidas son otra de las principales amenazas para las abejas. “El invierno pasado hubo unas pérdidas enormes en el tema de mortalidad de las colmenas”, declaró. Aun así, hace 15 años ya tuvieron muchos problemas con los insecticidas neurotóxicos, que se aplicaban directamente “a las semillas, sobre todo a las del maíz forrajero” y contenían “materias activas sistémicas que la planta absorbía durante su desarrollo”.

En consecuencia, el delegado comarcal de AGA concretó que la sustancia podía llegar a los “distintos tejidos y dejar residuos” tanto en el vegetal como en el entorno, “con posibles efectos sobre otros organismos”. Por su parte, Suso Otero detalló que, más allá de las avispas asiáticas y los pesticidas, la varroa también pone en peligro las colonias.

Debido a todo esto, Díaz aseguró que la situación del sector es “bastante penosa” porque “no tiene rentabilidad”, lo cual dificulta el relevo generacional en el oficio. “Antes de la velutina, hacía una media de 25-30 kilos por colmena y este año hice ocho”, aseveró.

Algo similar le sucedió a Otero. En sus sus comienzos, cuando contaba con diez panales, llegó a producir más de media tonelada de miel, mientras que ahora suele obtener “oito ou dez”. Por ello, ve el futuro “moi negro”, aunque Luis de Casa Príncipe puntualizó que los jóvenes pueden llegar a tener oportunidades, siempre y cuando estén dispuestos a asumir que supondrá “moita formación e traballo”.

Los tarros de miel se contaban por cientos en los expositores Jorge Meis

Aunque resulte un desafío continuar elaborándola, Suso Otero reconoció que se trata de un producto “que se debería consumir a diario, sobre todo entre as persoas maiores” por sus beneficios para la salud. “É un antibiótico natural moi bo para, por exemplo, as infeccións do aparato dixestivo”, comentó el apicultor.

Dejando a un lado sus propiedades, Rafael Díaz subrayó la importancia que tienen los insectos creadores de este manjar para el ecosistema debido a su función polinizadora, haciéndolos “fundamentales” para nuestra alimentación. “Numerosos estudios demuestran que el 80% del consumo humano depende de las abejas”, indicó Díaz.

Los apicultores que participaron en la feria esperan que se tomen medidas urgentes para poder seguir acudiendo a eventos como este, dedicados a una actividad que ayuda a conservar el medio ambiente.