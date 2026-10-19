La biblioteca municipal de Narón acogió la charla ‘Elas escriben’, de tres autoras de la localidad

Las escritoras también abordaron su experiencia como mujeres en el mundo literario Daniel Alexandre

Los vecinos y vecinas de Narón amantes de la literatura tuvieron ayer por la tarde una cita en la biblioteca municipal de la localidad. Concretamente, el complejo continuó su programación del mes de octubre celebrando el Día de las escritoras con ‘Elas escriben’, una charla-coloquio en la que participaron las autoras Isabel Ramos, Raquel Villanueva y Ana Varela, todas ellas nacidas o vinculadas estrechamente con el municipio naronés.

Durante aproximadamente una hora, las narradoras aprovecharon el evento para abordar, con perspectiva de género, aspectos como la conciliación, el tiempo empleado a la escritura, la creación de figuras femeninas en sus novelas, la visibilidad de las autoras o su experiencia en el mundo literario.

Según la organización, el coloquio –donde los asistentes también pudieron hacer preguntas a las intervinientes– está enmarcado en el proyecto de prácticas de una alumna del ciclo superior de Promoción da Igualdade de Xénero.

Aparte de esta charla-coloquio, Isabel Ramos y Raquel Villanueva participaron en el certamen literario ‘Viviendo los libros’, celebrado el pasado fin de semana en la plaza de eventos del centro comercial Odeón.

Respecto a la siguiente actividad prevista en el edificio, la organización informa de que será el próximo viernes a las 19.30 horas y tendrá como título ‘A corva’. Se trata de un espectáculo de narración oral a cargo de Cristina Collazo y dirigido a todos los públicos, cuya entrada será libre hasta completar aforo. Para más información, puede consultarse la página web oficial de la biblioteca.