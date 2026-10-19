Integrantes del Speis de Narón y Casaga se coronan con 14 medallas en los Xogos Europeos de Policías e Bombeiros

Las pruebas se celebraron entre el 9 y el 18 de octubre Cedida

La Asociación Deportiva e Cultural Bombeiros Narón ha hecho un balance positivo de su participación en la undécima edición de los Xogos Europeos de Policías e Bombeiros, celebrados en la ciudad de Vigo entre los pasados días 9 y 18 de octubre.

El evento, que reunió a casi 3.000 profesionales procedentes de 40 países, contó con una serie de pruebas en distintas disciplinas. Los miembros del Speis naronés compitieron en natación, orientación, pentatlón, remo indoor, bolos, atletismo y carrera vertical, entre otras. En total, fueron 13 las medallas que consiguieron los representantes de la localidad en la ciudad olívica gracias a los resultados obtenidos por Alexandre Blanco, Iago López, Luis García, Xavier Piñeiro e Iván Pérez.

Aparte de estos galardones, la comarca de Ferrol cuenta con dos campeones más. Se trata de Sergio Barreiro, miembro de Casaga, y su perro Loky, que alcanzaron el oro en la especialidad de perros de rescate K9 en estructuras colapsadas.

Debido a todas estas medallas obtenidas tanto por los integrantes del Speis como por la unidad canina, los bomberos de la zona han mostrado su satisfacción y creen que los resultados son fruto del esfuerzo y la preparación de sus profesionales.