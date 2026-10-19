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Narón

El Pazo da Cultura de Narón será el escenario de la Compañía Criolla y su obra ‘Sueño’

La función, programada para el próximo sábado 24 de octubre, comenzará a las 20.00 horas

Redacción FerrolNarón
19/10/2026 19:36
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El montaje se basa en la comedia ‘Sueño de una noche de verano'
Cedida
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La agenda cultural de Narón continuará el próximo sábado día 24 con una nueva propuesta vinculada a las artes escénicas. Se trata de ‘Sueño’, una pieza de la Compañía Criolla dirigida por Emiliano Dionisi que llegó a ganar el Certamen Internacional Barroco Infantil del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro en 2024.

El montaje, basado en una de las comedias más célebres de William Shakespeare –’Sueño de una noche de verano’–, narra la historia de un grupo de artistas que ensayan una obra en el bosque, sin percatarse de la presencia de seres mágicos en el lugar, que intentarán jugar con sus emociones.

El reparto, compuesto por Mercedes Torre, Marina Caracciolo, Tomas Castigliones y el propio director, será el encargado de fusionar elementos como el humor y la poesía, todo ello mediante la música de Martín Rodríguez, el vestuario diseñado por Marisol Castañeda y la escenografía de Gonzalo Córdoba.

La función, que durará una hora, comenzará a las 20.00 y los tiques tendrán tres precios distintos. Los abonados y aquellas personas con derecho a entrada reducida deberán pagar 8,40 euros y el público general tendrá que desembolsar 12 euros, mientras que a los niños y niñas menores de 14 les costará 5,50.

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Abierto el plazo de inscripción para las visitas guiadas a la agencia de lectura de A Gándara

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