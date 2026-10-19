El Consello da Cultura Galega y Alingua promocionarán el uso interfamiliar del gallego en Narón

El programa Apego, conocido por sus actividades en la localidad, colaborará en la iniciativa AEIG

El Concello de Narón ha confirmado que Alingua –entidad de la que forma parte– y el Consello da Cultura Galega han firmado un convenio de colaboración para desarrollar acciones de normalización lingüística que permitan promover el uso del gallego entre las familias.

En concreto, el protocolo tiene como principal cometido llevar a cabo diferentes actividades culturales, realizar trabajos de investigación sobre la situación de la lengua y diseñar recursos didácticos, así como intercambiar materiales y proyectos.

Asimismo, supondrá la creación de una comisión de seguimiento compuesta por representantes del Consello da Cultura Galega y Alingua con el fin de coordinar y evaluar las iniciativas. Además, el acuerdo también considera la posibilidad de colaborar con otras instituciones para conseguir los objetivos fijados.

Según el Ayuntamiento naronés, una de las primeras propuestas será un estudio sobre la oferta y demanda de productos y servicios en gallego para los niños y niñas de la comunidad autónoma. En consecuencia, la Asociación de Entidades Locais pola Lingua Galega coordinará un encuentro que tendrá lugar el 7 de noviembre en Santiago de Compostela y al que acudirán familias inscritas en el programa Apego.

Con este evento, los asistentes podrán compartir sus experiencias relacionadas con el consumo y el ocio en el idioma para analizar aspectos como el precio o la adecuación a la edad a la que van dirigidos. Tras una consulta online, se enviarán las demandas de los progenitores a las empresas.