Abierto el plazo de inscripción para las visitas guiadas a la agencia de lectura de A Gándara

El tour se realizará el próximo viernes, de 17.30 a 18.30 horas Jorge Meis

Los vecinos y vecinas de Narón tienen la posibilidad de acudir a una visita guiada el próximo viernes día 23 de octubre por la agencia de lectura de A Gándara. Mediante esta propuesta, los asistentes descubrián todas las instalaciones de la biblioteca pública, que dispone de diferentes espacios para consultar libros y revistas, así como para participar en diversas actividades culturales, entre las que se encuentran cuentacuentos y otras acciones para fomentar el interés de los residentes por el mundo literario.

Según la biblioteca municipal, el edificio cuenta con ejemplares disponibles para leer o llevar en préstamo, además de un fondo infantil y juvenil, que cuenta con novedades en géneros como el manga.

El horario del tour será de 17.30 a 18.30 horas y el plazo de inscripción todavía permanece abierto. Para poder anotarse, los interesados deberán acudir presencialmente al mostrador de la sala de adultos, donde el personal se encargará de tramitar la reserva.

Sin embargo, también existe la opción de apuntarse de manera telemática, llamando al 981 382 173 dentro del horario de la agencia, que abre de lunes a viernes de 17.00 a 19.00.

Otras alternativas

Aparte de esta actividad, la biblioteca ubicada en el barrio naronés de O Alto también organizará dos visitas guiadas esta misma semana. La primera, dirigida al público general, será el jueves 22 de 18.00 a 19.00, mientras que la segunda, abierta solamente a las personas mayores de edad, tendrá lugar el viernes 23, en horario de 11.00 a 12.00.