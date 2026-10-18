Traslado del comedor de las Casas da Mariña al Manuela Pérez Sequeiros por las obras

Centro Municipal de Maiores das Vivendas da Mariña de Narón Jorge Meis

La reforma del centro comunitario de las Casas da Mariña, adjudicado por 285.666,10 euros –y sufragado con cargo a los fondos del POS+ 2025 de la Diputación de A Coruña–, provocará que el servicio de comedor se traslade, desde la jornada de este lunes, al Manuela Pérez Sequeiros.

Así lo anunció el Ayuntamiento, aclarando que, cinco días después, el sábado 24, se mudará también la cafetería y el resto de actividades que se llevan a cabo en las instalaciones.

Cabe recordar que la intervención que se iniciará en los próximos días tiene un plazo de ejecución de cuatro meses y supondrá un acondicionamiento integral del centro. A este respecto, las actuaciones comenzarán con el desmontaje de rampas y barandillas, la demolición parcial de tabiques y la retirada de falsos techos, sanitarios y carpinterías.

Se eliminarán los desniveles existentes en el local y se dotará al edificio de un nuevo pavimento –la actuación incluirá la instalación de una lámina de protección frente al gas radón bajo el suelo–.

La intervención supondrá, asimismo, una redistribución de los aseos –para hacerlos accesibles–, la renovación de las ventanas –de aluminio con rotura de puente térmico–, el pintado de las estancias y la dotación de nuevo mobiliario como sillas y mesas.

Los trabajos implicarán una renovación de la fontanería y la instalación eléctrica.

Desde el ejecutivo que dirige Marián Ferreiro recuerdan que ambos centros cumplen una función social y de atención integral a las personas mayores, por lo que el traslado de la actividad de uno a otro permitirá a los usuarios “seguir cos seus hábitos no mesmo barrio”.