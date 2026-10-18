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Narón

El PP de Narón inicia el curso político “con el objetivo claro de gobernar”

El portavoz, Germán Castrillón, sostiene que el municipio vive la recta final del mandato con la necesidad de "un cambio urgente"

Redacción Ferrol
18/10/2026 13:36
Foto de familia de los populares en la comida celebrada en el Hotel Valcarce
Foto de familia de los populares en la comida celebrada en el Hotel Valcarce
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Afiliados, simpatizantes y representantes del Partido Popular de toda la comarca se reunieron este fin de semana en Narón para celebrar su comida de inicio del curso político.

El portavoz naronés, Germán Castrillón, aseveró que el municipio enfrenta la recta final del mandato con la necesidad de “un cambio urgente” y remarcó que es posible “abrir una nueva etapa”.

El acto contó con la presencia del conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño; la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros; el diputado provincial, Evaristo Ben; el presidente de la Federación Galega de Fútbol, Pablo Prieto; así como con los portavoces del partido en los municipios de As Pontes, Neda, A Capela y Valdoviño.

En su intervención, Castrillón calificó al actual gobierno naronés de "equipo agotado y falto de ideas", enumerando como ejemplos de "mala planificación y abandono" la reforma de la calle Reyes Católicos, los "sobrecostes" en infraestructuras como la piscina de O Couto o las filtraciones y humedades en As Lagoas y A Gándara.

El popular puso en valor las inversiones del ejecutivo autonómico en el municipio, destacando "el impulso para construir 14 viviendas públicas en Amenadas y otras 91 en San Xiao".

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