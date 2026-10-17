Varios autores de la comarca participaron en el certamen literario ‘Viviendo los libros’, en Narón

La autora Isabel Ramos fue una de las participantes en el evento Jorge Meis

El Grupo de Autores y Autoras de Ferrolterra (GAF) celebró este sábado la quinta edición del certamen literario ‘Viviendo los libros’.

La cita, que tuvo lugar en la plaza de eventos del centro comercial Odeón, congregó a decenas de personas que no quisieron perderse ninguna de las actividades programadas para una jornada que duró hasta cuatro horas y media.

La primera y última persona en intervenir fue la escritora Isabel Ramos, pues se encargó de presentar dos actividades –una de 12.00 a 12.45 horas y otra de 20.00 a 20.30–, ambas destinadas a revelar la profunda relación existente entre la música y la literatura.

Aparte de la autora naronesa, fueron varios los literatos que participaron durante buena parte del día. Ejemplo de ello es Raquel Villanueva, que visitó el complejo para divertir a los más pequeños con el objetivo de ofrecerles un par de talleres relacionados con las adivinanzas y las novelas.

Por su parte, María del Pilar Hermosa Rodríguez acudió al certamen con su propuesta ‘Todos juntos pero no revueltos’, mientras que Juan José Lada Vilariño aprovechó el evento para organizar un ‘Bingo literario’.

Más allá de todas estas actividades, la cita organizada por el GAF también tuvo como invitada a Tania Sabín, que celebró un concurso de microrrelatos en el que se utilizó la plataforma ChatGPT para su escritura.

Cultura y compromiso social

Esta jornada no ha sido la única actividad que ha acogido el centro comercial Odeón durante este mes. El pasado viernes, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mamá, el complejo contó con puestos informativos, así como de cuestación y venta de productos de merchandising de la AECC para contribuir a la causa de una entidad que cuenta con casi 90 miembros y colaboradores en la zona.