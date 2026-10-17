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Narón

La Coral Alecrín de Brión ensaya su próximo concierto en el centro cívico social de O Couto

La actuación, programada para este lunes, comenzará a las seis de la tarde

Redacción Ferrol
17/10/2026 20:37
La agrupación busca difundir la música tradicional
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Los vecinos y vecinas de O Couto tendrán una cita cultural este lunes. Se trata del concierto que ofrecerán los miembros de la Coral Alecrín en el centro cívico social, a las seis de la tarde.

La agrupación, fundada en el año 1993 con el objetivo de recuperar y difundir el folclore y el canto popular, cuenta con un amplio repertorio de géneros que abarcan desde la ópera y la zarzuela hasta música sacra, así como diferentes temas contemporáneos. Además, en sus directos –que suelen tener una duración aproximada de 50 minutos– también hay cabida para las panxoliñas y la canción ferrolana con el fin de poner en valor la música de la comarca. Todo ello con una gran riqueza de armonías que cuenta con la dirección de David Sanmartín.

La actuación forma parte del programa Alicerce, de la Rede Cultural da Deputación da Coruña, que tiene como principal finalidad impulsar y promover la actividad artística de los grupos aficionados de música, teatro y danza pretenecientes a la provincia.

Desde la Coral Alecrín de Brión esperan que los vecinos del lugar acudan al concierto para disfrutar de sus interpretaciones, que en ocasiones van acompañadas de un piano tecleado por el propio director de la agrupación.

La biblioteca de Narón acogerá el lunes por la tarde una charla de tres escritoras de la localidad

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