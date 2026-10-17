La biblioteca de Narón acogerá el lunes por la tarde una charla de tres escritoras de la localidad

La cita comenzará a las 18.00 horas AEIG

La biblioteca municipal de Narón continuará este lunes su programación del mes de octubre con un evento dirigido a todos los amantes de la escritura y la literatura.

Concretamente, el complejo celebrará el Día de las escritoras con la celebración de ‘Elas escriben’, una charla-coloquio con perspectiva de género en la que participarán las autoras Isabel Ramos, Ana Varela y Raquel Villanueva.

Durante el evento, enmarcado en el proyecto de prácticas de una alumna del ciclo superior de Promoción da Igualdade de Xénero, las naronesas aprovecharán la ocasión para conversar durante una hora sobre aspectos vinculados a la creación literaria y a sus vivencias como narradoras. Algunos de ellos serán, por ejemplo, el tiempo que le dedican a escribir, la conciliación, la construcción de personajes femeninos, los cuidados o la propia visibilidad de las autoras.

La charla, que dará comienzo a las 18.00 horas, será totalmente gratuita y concluirá con un espacio en el que el público podrá participar dando sus opiniones y haciendo diferentes preguntas a las interventoras.

Próxima actividad

La siguiente propuesta con la que contará el complejo será el próximo viernes 23, cuando Cristina Collazo presentará ‘A corva’, un espectáculo de narración oral dirigido tanto a jóvenes como a adultos. Según la programación, la cita dará comienzo a las 19.30 horas y la entrada será libre hasta completar aforo.

Para más información, puede consultarse la página web de la biblioteca municipal.