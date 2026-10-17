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Narón

El Concello de Narón recuerda que el plazo para consultar el censo electoral finalizará el lunes

También se puede revisar el registro a través de la sede electrónica del Instituto Nacional de Estadística

Redacción Ferrol
17/10/2026 20:23
Quienes prefieran comprobar sus datos presencialmente, deberán acudir al Concello
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Los vecinos y vecinas de Narón están pendientes del calendario debido a las próximas elecciones generales, convocadas por el Ejecutivo para el próximo 29 de noviembre.

En consecuencia, son numerosos los residentes que están acudiendo estos días al Concello para consultar el censo electoral y así comprobar que sus datos se encuentran correctamente registrados. No obstante, si cualquier ciudadano detectase algún error, tiene derecho a presentar una reclamación al respecto.

Según el Consistorio, el horario establecido para acudir a revisar la lista en la Oficina de Atención ao Cidadán –concretamente en la planta baja del edificio consistorial– es de 8.30 a 13.30 horas y el plazo concluirá este lunes. Por tanto, después de ese día, ya no se podrá interponer recursos.

Aparte de la opción presencial, también es posible consultar el censo a través de la sede electrónica del Instituto Nacional de Estadística (INE) o en su defecto en la delegación provincial del organismo.

Finalmente, desde el Ayuntamiento naronés recuerdan a todos los vecinos del municipio que si tienen algún tipo de duda relacionada con el registro electoral, pueden llamar al teléfono gratuito habilitado –900 343 232– entre las 9.00 y las 14.00 horas.

Publicadas las bases para las subvenciones a clubes y entidades deportivas de Narón

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