El BNG exige que se paralicen los desahucios de familias vulnerables en Narón

El encuentro tuvo lugar en la Praza do Asilo, en el barrio de Piñeiros Jorge Meis

El Bloque Nacionalista Galego ha exigido que se paralice inmediatamente el desahucio programado para el próximo viernes de una familia vulnerable que reside en uno de los edificios de la Sareb, concretamente en el número 5 de la Praza do Asilo.

Tanto los concelleiros de la formación, Geno Carballeira y Olalla Ledo, como el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, se reunieron este sábado en la zona con una de las personas afectadas para conocer su situación. Se trata de una mujer que habita con su madre y sus dos hijos menores, una unidad de convivencia que además de percibir una prestación destinada personas sin recursos, obtuvo el informe municipal que acredita dicha situación económica.

Durante el encuentro, la afectada aseguró que nunca han dejado de pagar el alquiler y que cuentan con documentación que así lo confirma. Sin embargo, tras el paso de los meses, siguen intentando buscar una solución al problema.

Según Rego, la familia lleva desde el pasado enero “sometida a un constante acoso por parte da inmobiliaria Gallega Directa 2018 S.L. para o abono dunhas mensualidades atrasadas”. No obstante, más allá de las declaraciones de la inquilina, el diputado señaló que una resolución judicial del Tribunal de Instancia de Ferrol verificó que la reclamación de esos retrasos carece de validez, pues el periodo coincide con el momento en el que la vivienda pasó a ser propiedad de la Sareb.

Sobre esta última, consideró que “non supervisa nin inspecciona” los inmuebles que son conferidos a “empresas intermediarias”. Además, calificó de “despropósito” el hecho de que el Gobierno de España quiera “facer causa da vivenda” cuando actúa como si fuese “unha inmobiliaria especuladora calquera”.

Por su parte, el portavoz de los afectados del mismo bloque hace cuatro años, Pablo Melaski, recordó que en aquel entonces eran 13 familias, algo que les permitió organizarse y “poder hacer frente a un modus operandi tan grande”. A su vez, criticó que al ser actualmente tres los hogares en riesgo de desahucio en la zona, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria intenta “individualizar los casos”.

Asimismo, la portavoz de la formación naronesa, Olalla Ledo, aclaró que varias administraciones, incluida el Ayuntamiento, han intentado detener el desalojo, aunque sigue sin haber novedades al respecto.Desde el BNG recuerdan que la Sareb posee alrededor de 3.000 pisos en la comunidad autónoma, de los cuales unos 1.200 podrían ser habitados. Por ello, reclaman que estos últimos se transfieran a la Xunta para adherirlos a un parque público de vivienda de alquiler social que permita prevenir situaciones como esta.