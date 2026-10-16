Las improvisaciones a modo de regueifas llegan a los centros educativos de Narón

La propuesta también busca fomentar la expresión, la integración y la diversidad Cedida

El Ayuntamiento naronés ha confirmado su adhesión este año a ‘Enreguéifate’, un proyecto colaborativo de dinamización lingüística que tiene como principal objetivo poner el valor la regueifa en varios centros educativos de Galicia.

Mediante una de las expresiones de la poesía popular más tradicionales de la comunidad autónoma, la iniciativa, nacida hace una década, busca promover el uso del gallego entre los niños y niñas de Educación Primaria y el alumnado de ESO.

En total, son ocho los concellos que participan en esta serie de actividades, pues aparte de Narón también se encuentran los de Ames, Arzúa, Carballo, Pontevedra, A Baña, Santiago de Compostela y Teo.

Concretamente, el primer evento de la programación tendrá lugar el próximo viernes 23 de octubre en el Pazo da Cultura de Pontevedra, en horario de 16.30 a 20.30. Según el Consistorio, consistirá en un taller conducido por Lupe Blanco, Josinho da Teixeira, Manolo Maseda y Séchu Sende para todo el profesorado que desee descubrir el potencial de la regueifa como herramienta didáctica.

Durante la sesión, los docentes aprenderán diferentes técnicas para fomentar el trabajo en equipo, la expresión y la empatía. Además, también conocerán estrategias con el fin de promover valores como la integración, la diversidad, el feminismo y la cooperación.

Desde la organización informan de que los centros educativos interesados en participar deberán inscribirse previamente a través de un formulario, que permanecerá abierto hasta el martes 20 de octubre.

En concreto, hay hasta 45 plazas para poder formar parte de esta nueva edición de ‘Enreguéifate’ y si el número de solicitudes fuese superior a estas, tendrán prioridad aquellos maestros que impartan clases en alguno de los ayuntamientos promotores de la iniciativa.

Respecto al resto de la programación, los organizadores señalan que se concretará durante las próximas semanas. Para más información, puede enviarse un correo electrónico a info@enregueifate.gal o llamar al número 686 679 89.

Otras propuestas

Este no es el único proyecto de dinamización lingüística en el que participa el Concello de Narón. Ejemplo de ello es la campaña ‘En que podo axudarche?’, ideada para aumentar la presencia del gallego en la atención al público de los negocios y las propias redes sociales de los negocios ubicados en el municipio.

Según el Consistorio, el plan está enmarcado en el programa ‘Narón gaña co galego’ y ofrece recursos y formación al personal de los establecimientos, así como asesoramiento.

Los interesados en unirse a esta propuesta tendrán que superar una serie de retos entre el 25 de octubre –Día Internacional del Comercio Local–y el 11 de noviembre –Día Mundial de las Compras–. En el primero, de ellos deberán atender a los clientes en gallego, mientras que en el segundo tendrán que realizar publicaciones en sus redes sociales empleando dicha lengua. Para más información, puede visitarse la página web municipal.