La comisión de fiestas de Santa Rita de Xuvia celebrará en la AVV Altea una comida de Samaín

Los tiques se podrán comprar este sábado en la asociación de vecinos Cedida

La nueva comisión de fiestas de Santa Rita de Xuvia, que trabaja en la recuperación de las fiestas patronales, informa a los vecinos de que este mismo sábado podrán comprar los tiques para la comida de Samaín que celebrarán el próximo domingo día 1 de noviembre.

El evento tendrá lugar en la AVV Altea y contará con un menú compuesto por callos, empanada y codillo. Agua, vino y tarta de la abuela como postre completan la comida.

No obstante, esto no será lo único que habrá en la celebración, pues antes del banquete habrá una sesión vermú en la que la música no dejará de sonar para animar el ambiente de un festejo en el que la diversión, el terror y los disfraces serán los ingredientes estrella de una cita que incluirá un sorteo entre todas las personas que decidan ir al evento.

Respecto a los precios establecidos para esta actividad, los miembros de la comisión han confirmado que serán tres. En concreto, los vecinos adultos deberán abonar un total de 30 euros, mientras que los niños de entre siete y 12 años tendrán que pagar un total de 15. En cambio, las entradas para los pequeños de cero a seis serán totalmente gratuitas.

Los interesados en asistir a la comida podrán adquirir los tiques este sábado en la asociación de vecinos de Xuvia, de 11.00 a 13.00 horas. Además, los organizadores señalan que el plazo tanto para pagar como para anotarse finalizará el próximo lunes 26 de octubre. Para inscribirse o consultar más información, puede enviarse un mensaje de WhatsApp al 618 379 902 o al 628 268 405.