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Narón

El recinto de O Trece, en Sedes, tiene todo listo para acoger la XXV Feira do Mel e da Produción Primaria

El evento contará con degustaciones gastronómicas, ponencias, talleres infantiles y un concurso para los mejores productos

Redacción Ferrol
16/10/2026 18:19
Feira do mel e producción primaria. O Trece
La jornada comenzará a las 11.00 horas
Emilio Cortizas
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La parroquia de Sedes, más concretamente su tradicional recinto de O Trece, está preparado para acoger la Feira do Mel e da Producción Primaria, un evento organizado por el Concello de Narón en colaboración con la delegación en Ferrolterra de la Asociación Galega de Apicultura (AGA) que reúne a apicultores locales, autonómicos y nacionales y que celebrará mañana su vigésimoquinta edición.

Más allá de la venta de productos, la jornada –que dará comienzo a las 11.00 horas– contará con diferentes propuestas. La primera tendrá lugar a las 11.30 con una charla del profesional de la Cofradía de Pescadores de Ferrol, Xesús Outes, que explicará el trabajo de los percebeiros.

Ya al mediodía, el evento dará paso a la demostración gastronómica ‘Cociñando con mel’. Además, a las 13.00 horas, será el turno de otra exhibición por parte del pósito de la ciudad naval que contará con una cata de productos del mar.

Tras una sesión vermú entre las 14.00 y las 16.00, la feria reanudará su actividad a las 17.00 con una conferencia divulgativa del presidente de la AGA, Rafael Díaz, y continuará con degustaciones, talleres infantiles y ponencias, así como con la entrega de premios a los ganadores del concurso ‘Mel cinco estrelas’.

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La asociación vecinal de Piñeiros ofrece una docena de actividades para diferentes edades

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