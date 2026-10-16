El certamen literario ‘Viviendo los libros’ del GAF celebra su quinta edición en Odeón

La cita será en la plaza de eventos del centro comercial Emilio Cortizas

El Grupo de Autores y Autoras de Ferrolterra (GAF) organizará durante gran parte del sábado diferentes actividades y eventos para celebrar la quinta edición de ‘Viviendo los libros’, un certamen para todos los públicos que busca poner en valor tanto los clásicos como las nuevas obras más destacadas, además de fomentar su lectura.

La cita, que tendrá lugar en la plaza de eventos del centro comercial Odeón, comenzará a las 12.00 horas con ‘La banda sonora de los libros’, un obradoiro infantil en la que la escritora Isabel Ramos Breijo hará disfrutar a los pequeños mediante la combinación de música y literatura.

Tres cuartos de hora más tarde, será el turno de Raquel Villanueva y su taller interactivo ‘Adivina adivinanza literario’, con el que los niños y niñas podrán divertirse. En cambio, de 17.30 a 18.00, los interesados tendrán la oportunidad de acudir a la ponencia ‘Todos juntos pero no revueltos’, de María del Pilar Hermosa Rodríguez.

Justo después, el naronés Juan José Lada Vilariño será el autor encargado de dar continuidad a la jornada con la celebración de un ‘Bingo literario’.

Asimismo, alrededor de las 18.45, la novelista capelana Tania Sabín acudirá a la plaza de eventos de Odeón para dar comienzo a un concurso de microrrelatos en que se empleará la Inteligencia Artificial.

Ya a las 19.30, Raquel Villanueva regresará al centro comercial con ‘Adivina qué libro es’, mientras que Isabel Ramos Breijo volverá en torno a las 20.00 horas para cerrar la edición con ‘Reconoce la música que suena en los libros’.

Finalmente, los miembros del Grupo de Autores y Autoras de Ferrolterra animan a todos los vecinos de Narón y la comarca a acudir a esta cita literaria pensada para público de todas las edades. Además, recuerdan que los asistentes que se animen a concursar recibirán un total de cinco vales para adquirir artículos en la librería Santos Ochoa, ubicada a escasos metros de la plaza de eventos de Odeón.