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Narón

Publicadas las bases para las subvenciones a clubes y entidades deportivas de Narón

El plazo para presentar las solicitudes finalizará el próximo 29 de octubre

Redacción Ferrol
15/10/2026 19:28
Las ayudas del Concello suman un montante de 80.000 euros
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El Ayuntamiento de Narón ha abierto la convocatoria pública de subvenciones para los clubes y entidades deportivas del municipio correspondiente al ejercicio 2025.

En total, el Consistorio destinará un montante de 80.000 euros para dichas ayudas. La financiación se realizará con cargo al presupuesto prorrogado del Concello para 2026 y su objetivo principal es promover el desarrollo tanto de actividades como de programas que fomenten el ejercicio físico en la localidad naronesa.

Con la apertura de esta convocatoria, aprobada por el pleno municipal el pasado 24 de septiembre, los interesados ya pueden aspirar a estos subsidios presentando sus correspondientes solicitudes. Según el propio gobierno local, el plazo para tramitar las peticiones permanecerá abierto hasta el próximo jueves 29 de octubre.

En caso de que las entidades o clubes quieran consultar las bases de la oferta, podrán hacerlo a través de la página web del Boletín Oficial da Provincia da Coruña o, en su defecto, accediendo a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, concretamente, introduciendo el número identificador 933882.

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