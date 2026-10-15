La librería Day continuará este viernes su programación con cuentos y música para los más pequeños

El espectáculo comenzará a las 18.30 horas Jorge Meis

El municipio naronés acogerá este viernes una nueva cita cultural en uno de sus establecimientos. Se trata de la librería Day, ubicada en el barrio de A Gándara. Allí, a las 18.30 horas, los niños y niñas de la zona podrán disfrutar de ‘C@nto contigo’, un espectáculo del músico y actor Paco Nogueiras en el que los cuentos y las canciones se unirán en una propuesta diseñada para divertir a los más pequeños.

En cuanto al repertorio, el artista compostelano interpretará algunos de sus temas más conocidos, como ‘Bule, bule’, ‘Extra!’, ‘O son do animal’, ‘Brinca’. Además, no descarta tocar otros conocidos por su público, como ‘No samaín’, ‘Rap do magosto’, o ‘Garavanciño’.

Desde la librería recuerdan que será necesario reservar plaza para poder acudir al show. En concreto, los interesados deberán confirmar su asistencia llamando al número de teléfono 981 318 289.

Un octubre lleno de libros

Con este evento, ya son tres las citas organizadas en la librería naronesa vinculadas a la literatura desde que comenzó el mes. Concretamente, las anteriores fueron las presentaciones del cuento ‘Oto, o xigante comenubes’, de José Manuel Legazpi, y ‘Santiago’, la última novela de Francisco Narla.