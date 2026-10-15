Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Narón

La librería Day continuará este viernes su programación con cuentos y música para los más pequeños

Para poder asistir al show, los interesados deberán llamar al 981 318 289

Redacción Ferrol
15/10/2026 19:47
Neda casa cultura Paco Nogueiras
El espectáculo comenzará a las 18.30 horas
Jorge Meis
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El municipio naronés acogerá este viernes una nueva cita cultural en uno de sus establecimientos. Se trata de la librería Day, ubicada en el barrio de A Gándara. Allí, a las 18.30 horas, los niños y niñas de la zona podrán disfrutar de ‘C@nto contigo’, un espectáculo del músico y actor Paco Nogueiras en el que los cuentos y las canciones se unirán en una propuesta diseñada para divertir a los más pequeños.

En cuanto al repertorio, el artista compostelano interpretará algunos de sus temas más conocidos, como ‘Bule, bule’, ‘Extra!’, ‘O son do animal’, ‘Brinca’. Además, no descarta tocar otros conocidos por su público, como ‘No samaín’, ‘Rap do magosto’, o ‘Garavanciño’.

Desde la librería recuerdan que será necesario reservar plaza para poder acudir al show. En concreto, los interesados deberán confirmar su asistencia llamando al número de teléfono 981 318 289.

Un octubre lleno de libros

Con este evento, ya son tres las citas organizadas en la librería naronesa vinculadas a la literatura desde que comenzó el mes. Concretamente, las anteriores fueron las presentaciones del cuento ‘Oto, o xigante comenubes’, de José Manuel Legazpi, y ‘Santiago’, la última novela de Francisco Narla.

Librería Day

Las librerías de Narón, un sector que se reinventa para poder pasar página

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620