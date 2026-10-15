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Narón

La biblioteca municipal naronesa celebra la próxima semana un día dedicado a las escritoras

La primera cita será el próximo lunes 19, Día das escritoras, a las 18.00 horas

Redacción Ferrol
15/10/2026 11:09
Biblioteca municipal de Narón.
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Emilio Cortizas
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Entre el lunes 19 y el sábado 24 de este mes, la biblioteca municipal de Narón celebrará la programación de ‘Outubro, mes das bibliotecas’, que incluye, además, un día dedicado a las escritoras. 

Así las cosas, la primera cita será el próximo lunes 19, Día das escritoras, a las 18.00 horas, con la celebración de la charla-coloquio ‘Elas escriben’, en la que participarán las autoras Ana Varela, Isabel Ramos y Raquel Villanueva

En esta actividad, todas ellas compartirán experiencias sobre la creación literaria y la vivencia de escribir siendo mujer. Por eso, la perspectiva de género estará presente en toda la charla y se enmarca en el proyecto de prácticas de una alumna del ciclo superior de Promoción da Igualdade de Xénero. Tendrá una duración de una hora y podrán participar los asistentes con sus opiniones y preguntas. 

Ya el viernes 23, a las 19.30 horas, será el turno de otra actividad, un espectáculo de narración oral para público juvenil y adulto, a cargo de Cristina Collazo, que lleva por título ‘A corva’. 

La pieza parte de la figura de Carmen Montoiro y recupera cuentos y cantos de la tradición oral gallega. La semana concluirá con el Día das bibliotecas, el sábado 24, a las 11.00 horas, con la escenificación de ‘A nena que comía todos os libros’, de la compañía Trémola Teatro. 

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