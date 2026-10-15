La asociación vecinal de Piñeiros ofrece una docena de actividades para diferentes edades

Uno de los cursos se centrará en el manejo del teléfono móvil AEIG

La AVV Piñeiros recuerda a los residentes en la parroquia su programa de actividades para el curso 2026-2027.

Desde la entidad señalan que están pensadas para diferentes intereses y edades. En el caso de quienes tengan ganas de hacer ejercicio físico, la oferta comprende desde gimnasia de mantenimiento hasta yoga, taichi, zumba y dos tipos de bailes, latinos y de salón. Además, también hay clases de defensa personal en la modalidad de krav magá.

Por otro lado, la asociación de vecinos ofrece cursos de diversas materias, como son, por ejemplo la informática, la micología y la fruticultura.

Asimismo, la música también tiene su propio hueco con sesiones de solfeo y guitarra. A su vez, los interesados en acudir al local tienen la posibilidad de asistir a talleres para aprender a bordar a mano, a calcetar, hacer ganchillo o manipular alimentos.

Aparte de estas propuestas, la AVV Piñeiros dispone de seminarios destinados al manejo del móvil y a la elaboración de mermeladas y licores.

Los horarios de estas actividades, abiertas también a quienes no sean socios, pueden consultarse en la página web de la entidad o llamando al número de teléfono 630 758 663.