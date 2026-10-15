El PSOE pide que Narón acoja algunas de las instalaciones de SAIC previstas en la zona

El portavoz de la formación, Jorge Ulla, se reunió con el delegado del Gobierno en Galicia Cedida

El portavoz del PSdeG-PSOE de Narón, Jorge Ulla, se reunió con el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco. Concretamente, el líder de los socialistas aprovechó el encuentro para solicitarle que el Ejecutivo colabore con el municipio con el objetivo de que este se tenga en cuenta a la hora de localizar las diferentes instalaciones que SAIC pretende construír en la zona de Ferrolterra.

Según la formación, el despliegue previsto por parte de la compañía china supone una gran oportunidad para que la localidad recupere su peso manufacturero en la comarca. “Narón ten tradición industrial, empresas, traballadores cualificados e un parque empresarial como Río do Pozo. Temos capacidade para acoller grandes investimentos e debemos defendela con ambición”, afirmó el candidato a la Alcaldía por el partido. Además, señaló que el área cuenta con suelo sin ocupar y capacidad para atraer empresas, asegurando que dichas parcelas deben convertirse en “actividade e emprego”.

Respecto a la zona con mayor potencial, defendió la del polígono naronés y consideró que las ventajas que supondría tienen que pesar en las decisiones que se acaben tomando. Asimismo, opinó que el municipio debe aspirar a un papel propio en el proyecto, añadiendo que Narón no se puede conformar con asumir una función auxiliar. “Sería un erro renunciar de partida a atraer instalacións da propia compañía”, indicó Ulla.

Pese a esto, el socialista aclaró que tanto él como sus compañeros de partido no pretenden “restar oportunidades a ningún concello”, sino sumar “as de Narón” y que se promueva una cooperación con Ferrol y As Pontes para conseguir aumentar la inversión en la comarca.

Finalmente, el portavoz del PSOE confirmó el trasladado de la petición al delegado del Gobierno y espera que la localidad pueda contar con algunas de las instalaciones de SAIC para generar más empleo en la zona.