Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Narón

El PP de Narón critica al Concello por el estado en el que se encuentran varios contenedores

La formación recordó que el contrato de la basura les cuesta a los vecinos “33 millones de euros repartidos en 10 años”

Redacción Ferrol
15/10/2026 19:23
Los populares exigen al Consistorio una solución urgente
Los populares exigen al Consistorio una solución urgente
Cedida
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Partido Popular de Narón ha vuelto a criticar al Ayuntamiento, esta vez para denunciar el estado de algunos contenedores ubicados en diferentes puntos del municipio.

Desde la formación aseguran que son varios los depósitos con desperfectos y falta de limpieza. “El contrato de la basura nos cuesta a todos los naroneses más de 33 millones de euros repartidos en 10 años”, recordó a través de sus redes sociales, además de calificar de “abandono” las circunstancias en la que se encuentran actualmente los recipientes.

Debido a todo esto, los miembros de la agrupación han cuestionado la gestión del Concello a la hora de mantener los contenedores de la localidad en buenas condiciones, tanto a nivel material como higiénico.

En consecuencia, la formación liderada por Germán Castrillón ha exigido al gobierno de Marián Ferreiro que tome medidas para asegurar el correcto mantenimiento de los depósitos y la limpieza en las calles naronesas.

No obstante, estas no han sido las únicas críticas al Consistorio por parte del PP. Esta misma semana, el partido denunció el exceso de vegetación en algunas aceras de la parroquia de Pedroso.

En su opinión, más allá de la impresión estética que genera, la maleza está obstaculizando el paso de los peatones. Por ello, los populares lamentaron la “dejadez que tienen que soportar los vecinos del rural por parte del gobierno local de Terra Galega” y solicitaron al Concello que tome medidas urgentes para mejorar la situación de la zona.

Imagen de archivo de un vehículo transitando por la calle naronesa

El PP de Narón reclama la "urbanización integral" de Concepción Arenal

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620