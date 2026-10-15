El PP de Narón critica al Concello por el estado en el que se encuentran varios contenedores

Los populares exigen al Consistorio una solución urgente Cedida

El Partido Popular de Narón ha vuelto a criticar al Ayuntamiento, esta vez para denunciar el estado de algunos contenedores ubicados en diferentes puntos del municipio.

Desde la formación aseguran que son varios los depósitos con desperfectos y falta de limpieza. “El contrato de la basura nos cuesta a todos los naroneses más de 33 millones de euros repartidos en 10 años”, recordó a través de sus redes sociales, además de calificar de “abandono” las circunstancias en la que se encuentran actualmente los recipientes.

Debido a todo esto, los miembros de la agrupación han cuestionado la gestión del Concello a la hora de mantener los contenedores de la localidad en buenas condiciones, tanto a nivel material como higiénico.

En consecuencia, la formación liderada por Germán Castrillón ha exigido al gobierno de Marián Ferreiro que tome medidas para asegurar el correcto mantenimiento de los depósitos y la limpieza en las calles naronesas.

No obstante, estas no han sido las únicas críticas al Consistorio por parte del PP. Esta misma semana, el partido denunció el exceso de vegetación en algunas aceras de la parroquia de Pedroso.

En su opinión, más allá de la impresión estética que genera, la maleza está obstaculizando el paso de los peatones. Por ello, los populares lamentaron la “dejadez que tienen que soportar los vecinos del rural por parte del gobierno local de Terra Galega” y solicitaron al Concello que tome medidas urgentes para mejorar la situación de la zona.