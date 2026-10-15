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Narón

El Ayuntamiento de Narón concierta una operación de crédito por un millón de euros

Las entidades financieras que quieran ofertar el préstamo tienen de plazo hasta el 3 de noviembre

Redacción Ferrol
15/10/2026 05:00
Pleno de fin de mes en Narón
Pleno en Narón
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El Concello de Narón ha sacado a licitación la contratación de una operación de préstamo a largo plazo para la financiación de inversiones municipales, por un importe global de 1.057.819 euros. El plazo por parte de las entidades financieras que deseen concurrir al concurso finaliza el próximo 3 de noviembre, a las 14.00 horas, abriéndose la oferta económica al día siguiente.

El plazo de ejecución del contrato será de 11 años, con uno de carencia y 10 de amortización. En el primer año, la operación funcionará como una póliza de crédito de cuyos fondos podrá disponer el Concello efectuando las oportunas peticiones.

El segundo tramo es el de la amortización, durante una década, y los réditos se abonarán cada trimestre. De no ser así se generarán intereses de demora, que no podrán superar el tipo de la operación más un recargo anual del 2%.

Tal y como se recoge en el pliego de condiciones que rigen esta licitación, esta medida está destinada a la financiación de inversiones incluidas en las modificaciones de crédito número 11 de este año, que entraron en vigor el pasado mes de julio.

En ese expediente se prevé que este proceso se realice con cargo a esta operación crediticia, que ahora sale a licitación pública.

El pago de la operación financiera se efectuará con cargo a la aplicación presupuestaria de las cuentas del año 2025, prorrogado este ejercicio, consignándose el crédito necesario para afrontar este gasto en las actuaciones siguientes.

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