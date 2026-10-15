Duarte Correa presentará este viernes su libro ‘O imperialismo no século XXI’ en el centro cívico de A Gándara

El evento comenzará a las 19.30 horas Daniel Alexandre

El barrio naronés de A Gándara acogerá este viernes la presentación de ‘O imperialismo no século XXI’, el último libro de Duarte Correa, publicado por Tempo Galiza Editora.

En este, el autor y profesor de Xeografía e Historia por la Universidade de Santiago de Compostela aborda temas como el intervencionismo y el aumento del gasto militar, así como el papel de la OTAN, la Unión Europea y las acciones llevadas a cabo por gobiernos como el de Estados Unidos y su relación con los conflictos bélicos internacionales.

Más allá de todos los detalles que revelará el escritor sobre su obra y el impacto que tienen estas realidades en el día a día de los ciudadanos, la cita también contará con la participación de la presidenta de la asociación cultural Xebra, Marta Grandal.

Desde la organización recuerdan que la entrada a la presentación será libre y gratuita hasta completar aforo y esperan que los asistentes disfruten del evento, que promete invitar a la reflexión sobre el imperialismo actual y todas sus consecuencias sociales, políticas y económicas.

Respecto a la hora y lugar del acto, informan de que dará comienzo a las siete y media de la tarde en el centro cívico de A Gándara (calle Cuatro Caminos). Para más información, puede visitarse la página oficial de Xebra en Facebook.