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Narón

Duarte Correa presentará este viernes su libro ‘O imperialismo no século XXI’ en el centro cívico de A Gándara

El monográfico del autor aborda, entre otros temas, el intervencionismo y el aumento del gasto militar

Redacción Ferrol
15/10/2026 19:35
Antiguo Hospicio presentación de Duarte Correa organizado por Medulio
El evento comenzará a las 19.30 horas
Daniel Alexandre
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El barrio naronés de A Gándara acogerá este viernes la presentación de ‘O imperialismo no século XXI’, el último libro de Duarte Correa, publicado por Tempo Galiza Editora.

En este, el autor y profesor de Xeografía e Historia por la Universidade de Santiago de Compostela aborda temas como el intervencionismo y el aumento del gasto militar, así como el papel de la OTAN, la Unión Europea y las acciones llevadas a cabo por gobiernos como el de Estados Unidos y su relación con los conflictos bélicos internacionales.

Más allá de todos los detalles que revelará el escritor sobre su obra y el impacto que tienen estas realidades en el día a día de los ciudadanos, la cita también contará con la participación de la presidenta de la asociación cultural Xebra, Marta Grandal.

Desde la organización recuerdan que la entrada a la presentación será libre y gratuita hasta completar aforo y esperan que los asistentes disfruten del evento, que promete invitar a la reflexión sobre el imperialismo actual y todas sus consecuencias sociales, políticas y económicas.

Respecto a la hora y lugar del acto, informan de que dará comienzo a las siete y media de la tarde en el centro cívico de A Gándara (calle Cuatro Caminos). Para más información, puede visitarse la página oficial de Xebra en Facebook.

La adaptación está dirigida por Natalia Menéndez

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