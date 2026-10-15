Aitana Sánchez-Gijón volverá al Pazo da Cultura de Narón, esta vez para protagonizar ‘Malquerida’

La adaptación está dirigida por Natalia Menéndez Cedida

El Pazo da Cultura de Narón continuará este fin de semana su programación teatral con la representación de ‘Malquerida’, una puesta en escena dirigida por Natalia Menéndez, quien junto con Juan Carlos Rubio se encarga de adaptar esta tragedia rural de Jacinto Benavente.

La obra del dramurgo madrileño, nombrado Premio Nobel de Literatura en 1922, narra la historia de un triángulo amoroso entre Raimunda, su esposo Esteban y la hija de ambos en un pueblo de Castilla, abarcando temas como el deseo, la ambición y la violencia.

En esta adaptación, el montaje dispone de un reparto compuesto por Juan Carlos Vellido, Lucía Juárez, Goizalde Núñez, Dani Pérez Prada, José Luis Alcobendas, Alex Mola, Antonio Hernández Fimia y Aitana Sánchez-Gijón, que asume el papel protagonista. De hecho, la actriz guarda una relación especial con la obra, puesto que fue la misma con la que debutó hace 38 años en el mundo del arte dramático.

Aparte del elenco, la función cuenta con la escenografía de Alfonso Barajas, el vestuario de Rafa Garrigós, la música de Mariano Marín y la iluminación de Juan Gómez Cornejo para reforzar el universo sensorial de esta tragedia, publicada y estrenada en el año 1913.

Desde el Padroado da Cultura do Concello de Narón informan de que habrá dos pases para ver la pieza: uno este viernes a las 20.30 horas y otro el sábado a las 20.00. En cuanto a los precios de las entradas, los abonados o aquellas personas con derecho a recibir descuento tendrán que pagar 12,60 euros, mientras que los tiques destinados al público general costarán 18.