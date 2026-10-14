Oro en el campeonato de España de danza coreográfica sénior para el equipo naronés ‘Arroutada’ de UPA

Equipo sénior de UPA Cedida

El equipo de Danza Coreográfica Arroutada, de la escuela UPA –Un Paso Adelante–, ha conseguido el oro en el Campeonato de España de Danza Coreográfica categoría sénior, que se celebró en Alicante, en el marco del Dance Festival.

La escuela naronesa, referente en Baile Deportivo y en concreto en la especialidad de Danza Coreográfica está dirigida por Sandra García y tuvo una importante representación, llevándose numerosos trofeos: el equipo 'Revolution UPA' , subcampeonas de España categoría absoluta; el equipo 'Sweet UPA', subcampeonas de España categoría júnior; el equipo 'Eternity', finalistas en categoría sénior; y los dúos formados por Vera y Xiana y por Vega y Claudia que alcanzaron la medalla de bronce.

Por su parte, ‘Arroutada’, es la segunda vez que se proclama campeón de España. Desde la vez anterior, en 2022, han conseguido ser subcampeones de España en 2023 y 2024, además de lograr una plata en Small Team en 2025 y medalla de bronce en el Campeonato del Mundo Small Team 2025, entre otros trofeos.

Los equipos de UPA ya trabajan en próximas competiciones. La más cercana es la II Copa Deputación de Baile Deportivo, que se celebrará en A Coruña el próximo sábado 24 de octubre en el Palacio dos Deportes de Riazor.