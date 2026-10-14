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Narón

El BNG denuncia incumplimientos del gobierno naronés sobre la cementera de Castro

Critica la actitud del gobierno local, indicando que continúa sin dar respuesta a las alegaciones presentados al Plan Xeral de Ordenación Municipal –PXOM–

Redacción Ferrol
14/10/2026 22:58
Grupo municipal del BNG de Narón en una sesión plenaria
Grupo municipal del BNG de Narón en una sesión plenaria
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El BNG de Narón ha llamado la atención sobre la situación de contaminación e ilegalidad que aseguran que rodea a la cementera de Castro.

El concejal nacionalista y candidato a la Alcaldía, Geno Carballeira recuerda que un año y diez meses después el entorno del camino de la Fontaina sigue cerrado con cepos y obstáculos que impiden el tránsito vecinal.

Desde el Bloque se denuncia la actitud del gobierno local y se indica que continúa sin dar respuesta a las alegaciones presentados al Plan Xeral de Ordenación Municipal –PXOM–, entregadas tanto por el BNG como por la propia asociación de vecinos y vecinas de Castro así como por múltiples residentes a título individual.

El Concello apuntó en su momento que los trabajos respondían a la modificación puntual del plan de sectorización y a los proyectos de equidistribución y urbanización, pero los nacionalistas insisten en que el ejecutivo de Marián Ferreiro no ha aclarado en ningún momento cuándo volverá a su uso público el vial.

Ante estos hechos, Carballeira recuerda que ya existen varias sentencias judicales al respecto, que otorgaron la razón a la vecindad, y que sirvieron para avalar la paralización de los trabajos. El edil señala así que “hai case dous anos comezábanse unhas obras arredor da cementeira para tentar disimular a ilegalidade desta empresa contaminante que nunca debeu ser construída” y a día de hoy. ”o vial público segue cortado por uns cepos que non dan servizo a ninguén”.

Desde el BNG naronés se considera que se trata de un "compromiso gravemente incumprido” por parte de la regidora de la localidad.

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