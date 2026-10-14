El BNG denuncia incumplimientos del gobierno naronés sobre la cementera de Castro

Grupo municipal del BNG de Narón en una sesión plenaria Cedida

El BNG de Narón ha llamado la atención sobre la situación de contaminación e ilegalidad que aseguran que rodea a la cementera de Castro.

El concejal nacionalista y candidato a la Alcaldía, Geno Carballeira recuerda que un año y diez meses después el entorno del camino de la Fontaina sigue cerrado con cepos y obstáculos que impiden el tránsito vecinal.

Desde el Bloque se denuncia la actitud del gobierno local y se indica que continúa sin dar respuesta a las alegaciones presentados al Plan Xeral de Ordenación Municipal –PXOM–, entregadas tanto por el BNG como por la propia asociación de vecinos y vecinas de Castro así como por múltiples residentes a título individual.

El Concello apuntó en su momento que los trabajos respondían a la modificación puntual del plan de sectorización y a los proyectos de equidistribución y urbanización, pero los nacionalistas insisten en que el ejecutivo de Marián Ferreiro no ha aclarado en ningún momento cuándo volverá a su uso público el vial.

Ante estos hechos, Carballeira recuerda que ya existen varias sentencias judicales al respecto, que otorgaron la razón a la vecindad, y que sirvieron para avalar la paralización de los trabajos. El edil señala así que “hai case dous anos comezábanse unhas obras arredor da cementeira para tentar disimular a ilegalidade desta empresa contaminante que nunca debeu ser construída” y a día de hoy. ”o vial público segue cortado por uns cepos que non dan servizo a ninguén”.

Desde el BNG naronés se considera que se trata de un "compromiso gravemente incumprido” por parte de la regidora de la localidad.