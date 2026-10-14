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Narón

Despliegue en Río do Pozo, Narón, por el incendio en un vehículo

Bomberos y Policía Local y Nacional acudieron a la zona

Redacción Ferrol
14/10/2026 12:37
Imágenes de la intervención de los bomberos naroneses
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Una furgoneta ha quedado totalmente calcinada después de incendiarse en la madrugada de este miércoles en el lugar de Carboeiros, en el polígono naronés de Río do Pozo

Afortunadamente, no se han tenido que lamentar daños personales y la rápida intervención de los equipos contraincendios evitó que las llamas se propagasen a la masa forestal.

Los bomberos de Narón movilizaron hasta allí una Bomba Urbana Ligera, con dos profesionales y un jefe de dotación, así como una Bomba Nodriza Ligera con otro miembro del Speis. Además, colaboraron en el operativo agentes de la Policía Local y Nacional. 

El despliegue comenzó a las 00.03 y finalizó a las 1.22 horas, confirma el Concello, explicando que la furgoneta estaba aparcada en el arcén, muy cerca de la vegetación, que se vio mínimamente afectada. Cuando llegaron los efectivos, el vehículo estaba ardiendo por completo sin nadie alrededor.

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