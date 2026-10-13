Una persona resulta herida al chocar con una columna cuando circulaba por el parking de Lidl en Narón

Imagen de archivo del Lidl de Narón Emilio Cortizas

Una persona resultaba herida este martes en el municipio de Narón cuando maniobraba con su vehículo en el aparcamiento del establecimiento comercial Lidl ubicado en la calle Cento Vinte, en la zona de O Feal, confirma la Central de Emerxencias del 112 Galicia y la Policía Local.

La alerta llegó pasadas las siete de la tarde, trasladando que la víctima, por motivos que se están investigando, chocó con una de las columnas del parking del supermercado. Hasta allí se desplazó una ambulancia de Urxencias Sanitarias-061 y el equipo de Atestados municipal.