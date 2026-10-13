Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Narón

Una persona resulta herida al chocar con una columna cuando circulaba por el parking de Lidl en Narón

Ocurrió pasadas las siete de la tarde de este martes

Redacción Ferrol
13/10/2026 22:56
Lidl de Narón
Imagen de archivo del Lidl de Narón
Emilio Cortizas
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Una persona resultaba herida este martes en el municipio de Narón cuando maniobraba con su vehículo en el aparcamiento del establecimiento comercial Lidl ubicado en la calle Cento Vinte, en la zona de O Feal, confirma la Central de Emerxencias del 112 Galicia y la Policía Local. 

La alerta llegó pasadas las siete de la tarde, trasladando que la víctima, por motivos que se están investigando, chocó con una de las columnas del parking del supermercado. Hasta allí se desplazó una ambulancia de Urxencias Sanitarias-061 y el equipo de Atestados municipal. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620