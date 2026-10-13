Pinturas Grandal, un negocio que lleva tres décadas llenando Narón de color

David Grandal comenzó a trabajar en la empresa con 15 años Jorge Meis

Narón es conocido por albergar numerosos negocios de todo tipo. En él los concesionarios, las peluquerías, las tiendas de ropa, las ferreterías, los restaurantes y las cafeterías forman parte del día a día de los vecinos y vecinas, quienes acuden a los locales para adquirir productos o servicios que les permitan satisfacer sus necesidades.

Aparte de estos ejemplos, el municipio también dispone de compañías dedicadas a renovar el color de las fachadas e interiores de viviendas y edificios. Es el caso de Pinturas Grandal, en la parroquia de Sedes. La empresa, en activo desde febrero de 1996, tiene como responsable a David Grandal, que decidió recoger el testigo familiar. “Todo fue idea de mi padre, aunque antes estuvo trabajando de pintor en otros negocios”, comenta, además de recordar que llevan desde su apertura en las mismas instalaciones, donde trabajan un total de siete personas.

“Empecé con 15 o 16 años por no estudiar; no tenía unas notas muy allá y en verano me tocaba ir a trabajar con mi padre y sus empleados”, explica el actual responsable de la empresa, quien asegura disfrutar de su profesión. Al preguntarle sobre qué encargos suelen recibir, lo tiene bastante claro. “Lo más habitual es la restauración de vivienda, tanto interior como exterior”, explica.

Según el gerente de la empresa, la falta de personal se nota mucho en el sector

Respecto a la evolución de la profesión, Grandal señala que se han producido varios avances. “En lo que viene siendo la técnica de trabajo hemos variado alguna cosa, aunque lo que más ha cambiado es la materia prima, los morteros, las pinturas, etc., por todas las exigencias estas que hay ahora a nivel de ecologismo, pero el resto sigue más o menos igual”, concreta. Además, señala que el modelo de organización no es el mismo que hace dos décadas y cree que los nuevos materiales no han supuesto un beneficio para el sector. Asimismo, opina que la profesión está sufriendo una falta de personal más que evidente, afirmando que desde que la empresa abrió sus puertas, nunca ha visto que hubiese gente para incorporarse a negocios como el suyo. “Dicen que se cobra mal, pero no es así. No se trabaja porque se está muy cómodo en casa con una paga de 600 euros y con dos trabajitos que hagas por ahí tienes lo mismo que si te tuvieses que levantarte a las siete de la mañana”, comenta.

Por otro lado, cree que uno de los trabajos más desafiantes que han asumido es el pintado de la iglesia de Santa Rita de Xuvia porque tenía “su complejidad”. “Aunque todos los son, este quizás ha sido el más importante por la magnitud de la obra”, concreta Grandal.

El pintado de la iglesia de Santa Rita de Xuvia fue obra de Pinturas Grandal Daniel Alexandre

No obstante, Ferrolterra no es la única zona en la que actúan. “Hace un par de años fuimos a Segovia a pintar una subestación de Fenosa que tenían que rehabilitar”, recuerda David Grandal, quien reconoce que disfruta de los proyectos porque todos “tienen su historia”.

Pese a que resulte complicado contratar nuevos empleados, indica que se trata de un sector con mucha demanda, hasta el punto de que en su caso tienen una lista de espera de dos años. “En trabajos exteriores ahora mismo tenemos una muy larga, casi parecemos médicos”, bromea. Además, admite que si pudiese tendría 20 personas para reducir los plazos, pero insiste en que es difícil conseguir personas que quieran adentrarse en el mundo de la pintura. “No encuentras ni que vengan con ganas; ese es el problema”, lamenta el gerente.

Sin embargo, este año cuentan con un joven de 17 años que ha decidido aprender el oficio. “Es rarísimo que suceda algo así. De hecho, cuando me envió el currículum pensé que había que probar”, declara.

Impuestos excesivos

Más allá de las dificultades a la hora de poder ampliar la plantilla, el empresario no se atreve a ver el futuro del sector con optimismo. En concreto, piensa que hay otro obstáculo a tener en cuenta y que afecta gravemente a las pymes, el sistema tributario. “Creo que las empresas pequeñas como la mía tienden a desaparecer porque todas las leyes de Hacienda y Seguridad Social están pensadas para compañías grandes, y a las demás nos están achuchando de una manera que no es normal”, critica, aparte de aseverar que conoce varios casos de gente que llegó a emprender en el sector, con personal contratado, y terminó cerrando para trabajar por cuenta ajena.

A pesar de que este sea el principal problema que percibe en esta clase de negocios, sostiene que la situación afecta a cualquier emprendedor. “Si estuviésemos unidos y nos juntásemos todos para hacer fuerza, seguramente las cosas serían de otra manera, pero como no hay esa unión... Nos están quemando de una manera que da igual que pertenezcas o no al gremio de la construcción; cualquier autónomo lo puede confirmar”, explica el responsable.

En consecuencia, considera que es necesario que se modifiquen los requisitos exigidos a las pequeñas empresas en materia de impuestos para poder garantizar el futuro de esta clase de oficios.

Décadas de trabajo bien hecho

Tras una trayectoria en la que han vivido tantos cambios, David Grandal asegura sentirse orgulloso de todo lo relacionado con su empresa, desde los empleados que “llevan trabajando con nosotros toda la vida” como de aquellos que se han ido sumando a la plantilla con el paso del tiempo, considerando tanto a unos como a otros “una familia” que cada día hacen de su profesión un sector que permite mejorar el estado y la conservación de hogares y edificios

El principal encargo de Pinturas Grandal es la restauración de viviendas AEIG

En consecuencia, el gerente de Pinturas Grandal cree que la persona a la que hay que dedicar los 30 años que ha cumplido la empresa es su padre, fallecido el pasado mes de enero. Desde su punto de vista, nada de lo conseguido hasta ahora habría sido posible sin él, puesto que además de haber fundado la compañía, fue quien le enseñó el oficio en todos sus aspectos, desde la gestión hasta las labores que lleva a cabo el cuadro de personal con el que, actualmente, cuenta el negocio.

Finalmente, David Grandal quiere mostrar su más profundo agradecimiento a la clientela con la que lleva trabajando tanto tiempo, así como a aquellas personas que permanecen en lista de espera para ver mejoradas sus viviendas. Espera que él y sus compañeros sigan teniendo mucho que hacer en una compañía local que, pese a encontrarse en la carretera general de Sedes, sigue desplazándose de un lado a otro para llenar de color el municipio naronés y todos aquellos pueblos y ciudades que requieran de sus servicios.