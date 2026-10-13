El PP de Narón denuncia el estado de algunas aceras en Pedroso y exige su reparación inmediata

La formación cree que este tipo de situaciones son inaceptables

El Partido Popular continúa sus críticas a los desperfectos que han detectado sus miembros en el municipio naronés. En esta ocasión, la formación liderada por Germán Castrillón ha denunciado la situación en la que se encuentran algunas aceras ubicadas en la parroquia de Pedroso, con un exceso de vegetación que, desde su punto de vista, obstaculizan el paso de los viandantes.

Debido a esto, la agrupación ha publicado unas fotos de dicha zona en sus redes sociales y ha considerado indignante la “dejadez que tienen que soportar los vecinos del rural por parte del gobierno local de Terra Galega”. Asimismo, han afirmado que la relación entre los tributos y la calidad de los recursos públicos en el campo del municipio se encuentra descompensada y que no es aceptable que todos los ciudadanos paguen impuestos pero haya diferencias entre unos y otros a la hora de recibir “los mismos servicios”.

En consecuencia, los populares han defendido que los vecinos y vecinas de Narón deben ser “tratados por igual, independientemente de donde vivan” y que no exista ningún tipo de discriminación relacionada con su lugar de residencia.

Por tanto, desde el PP exigen al Concello que se arreglen las aceras lo antes posible para garantizar tanto su accesibilidad como su conservación.

Otras críticas

El estado de estas veredas no ha sido lo único que ha denunciado el partido recientemente. Hace unos días, Castrillón visitó las calles Cambre y Méndez Núñez, en el barrio de A Gándara, para hablar con algunos residentes debido a la plaga de cucarachas que sufre la zona. Según la formación, los vecinos están “hartos de que el gobierno de Marián Ferreiro no les de soluciones” para combatir una infestación que lleva afectando al área “desde hace hace tiempo” .

En definitiva, el Partido Popular exige al Ayuntamiento una “actuación inmediata y coordinada” para acabar con esta.