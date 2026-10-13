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Narón

El Cineclube Serie B celebra este miércoles su 50ª sesión con la proyección del film ‘El bueno, el feo y el malo’ 

Desde la entidad informan de que la sesión será totalmente gratuita

Redacción Ferrol
13/10/2026 19:31
La proyección comenzará a las 19.00 horas
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El Pazo da Cultura de Narón albergará este mismo miércoles la quincuagésima proyección del Cineclube Serie B, una asociación cultural fundada hace seis años que pretende fomentar la pasión por el séptimo arte entre todos los vecinos y vecinas de la localidad. 

Para celebrar semejante hito, los miembros de la entidad han decidido apostar por una sesión dedicada al western, en la que los espectadores podrán disfrutar de un clásico que cumple nada más y nada menos que 60 años: ‘El bueno, el feo y el malo’, protagonizada por Eli Wallach, Lee Van Cleef y Clint Eastwood, considerado uno de los actores más célebres del género. Desde el Cineclube Serie B recuerdan que la proyección comenzará a las 19.00 horas y la entrada será gratuita.

Alberto Pena, uno de los fundadores de la entidad

El Cineclube Serie B avisa a Narón: “Tenemos programación para una década más”

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