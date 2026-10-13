El Cineclube Serie B celebra este miércoles su 50ª sesión con la proyección del film ‘El bueno, el feo y el malo’ 

La proyección comenzará a las 19.00 horas AEIG

El Pazo da Cultura de Narón albergará este mismo miércoles la quincuagésima proyección del Cineclube Serie B, una asociación cultural fundada hace seis años que pretende fomentar la pasión por el séptimo arte entre todos los vecinos y vecinas de la localidad.

Para celebrar semejante hito, los miembros de la entidad han decidido apostar por una sesión dedicada al western, en la que los espectadores podrán disfrutar de un clásico que cumple nada más y nada menos que 60 años: ‘El bueno, el feo y el malo’, protagonizada por Eli Wallach, Lee Van Cleef y Clint Eastwood, considerado uno de los actores más célebres del género. Desde el Cineclube Serie B recuerdan que la proyección comenzará a las 19.00 horas y la entrada será gratuita.