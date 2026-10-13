El Cimix celebrará este mes el Día Mundial del Pan y el Samaín

La programación prevista para octubre arrancará el próximo viernes AEIG

El Centro de Interpretación dos Muíños Industriais de Xuvia (Cimix) reanudará su programación este mes con dos actividades. Concretamente, la primera propuesta tendrá lugar el próximo viernes 16, día en el que se organizará ‘O “Biscoito” para a Armada Invencible’, una visita guiada en la que los inscritos podrán descubrir los orígenes de la industria harinera y panadera de la localidad naronesa y otros municipios colindantes, así como su papel a la hora de abastecer a las tropas desde el siglo XVI.

Por otro lado, para celebrar el Samaín, el espacio contará con otra cita a partir del viernes 23. Se trata de ‘Muíño Encantado’, un evento que combinará elementos como el misterio y la historia. La actividad consistirá en un juego interactivo en el que los participantes deberán enfrentarse a una serie de desafíos para conseguir deshacer un hechizo que ha lanzado una bruja con el fin de afectar al funcionamiento del molino. De esta forma, los aventureros podrán divertirse y colaborar a la vez para romper la maldición que ha caído sobre la maquinaria, construida en el año 1775.

Más allá de las citas programadas única y exclusivamente para este mes de octubre, el centro cuenta con dos nuevos talleres didácticos ambientados en la época de la Ilustración: ‘Novos Inventos’, que invitará a sus asistentes a convertirse en inventores; y ‘Arte en fariña’, un obradoiro de dibujo en el que se empleará dicho material para elaborar diferentes obras.

Desde el Cimix recuerdan a todos los interesados en asistir a la visita guiada ‘O “Biscoito” para a Armada Invencible’ y a ‘Muíño Encantado’ que deberán formalizar sus respectivas reservas a través de la página web oficial del centro de interpretación.

Mediante estas citas, el espacio recupera su rutina, en la que se da cabida a propuestas fundamentalmente culturales, pero también a aquellas relacionadas con el ocio familiar. Durante el pasado verano, algunas de las actividades que se desarrollaron fueron ‘Pinceladas y Sabores’, que combinó un desayuno y la elaboración de cuadros paisajísticos en el propio muelle del complejo, o la segunda edición de la ‘Noche en el Molino’, un tour que permitió conocer la maquinaria con una velada ambientada en el siglo XVIII.

Finalmente, desde la organización esperan que los asistentes disfruten de la programación prevista para estas semanas y que puedan asistir a las que se llevarán a cabo más adelante.