El centro cívico social de San Xiao acogerá este miércoles el cuentacuentos ‘Colorín, colorete’, de Charo Pita

El espectáculo infantil combina cuentacuentos y música Cedida

El Servizo de Normalización Lingüística del Concello de Narón continúa su programa Apego con una actividad para los más pequeños.

En esta ocasión, se trata de ‘Colorín, colorete’, un cuentacuentos de Charo Pita en el que los niños y niñas de la localidad podrán disfrutar de historias en las que no faltará la música. Además de entretener, el espectáculo de la narradora, que tendrá una duración aproximada de 30 minutos, pretende fomentar entre los asistentes la estimulación sensorial.

La cita será este miércoles a las 17.00 horas en el centro cívico de San Xiao. Para asistir se deberá enviar un correo a a.pita@naron.gal que incluya la actividad y el nombre del acompañante, así como el del pequeño y su edad, un teléfono y un e-mail.