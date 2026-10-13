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Narón

El BNG de Narón critica al Concello por la situación en la zona de la fábrica cementera de Castro

El líder de los nacionalistas aseguró que el área cuenta con unos cepos que impiden el acceso a una carretera

Redacción Ferrol
13/10/2026 19:13
Los nacionalistas ya visitaron la zona con anterioridad
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El Bloque Nacionalista Galego de Narón ha vuelto a criticar al Ayuntamiento, esta vez para denunciar el estado en el que se encuentran los alrededores de la cementera de Castro.

En concreto, la formación ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que el candidato a la Alcaldía, Geno Carballeira, expone los motivos por los que el área debe volver a formar parte del debate en las sesiones plenarias del Consistorio. “Hai case dous anos, na contorna do camiño da Fontaina, comezaban estas obras arredor da cementeira para intentar disimular a ilegalidade desta empresa contaminante que nunca debeu ser construída”, declaró, además de recordar que existen “varias sentenzas xudiciais” que en su día avalaron la paralización de dichos trabajos.

Asimismo, Carballeira recordó que se consiguieron frenar unos fondos públicos que “se ían destinar a estas polémicas obras e un compromiso de Marián Ferreiro de devolver esta zona á situación inicial”.

No obstante, el líder de los nacionalistas aseguró que un año y diez meses después, el área cuenta con unos cepos “pechando unha estrada que non dá servizo á veciñanza”, algo que tanto él como sus compañeros consideran un “compromiso incumprido” por parte de la alcaldesa del municipio. Debido a esto, el candidato a la Alcaldía por el BNG aseguró que la regidora naronesa es capaz de “mentirnos nos plenos”.

Finalmente, desde el Bloque han pedido al gobierno local que cumpla sus promesas y que solucione la situación cuanto antes.

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