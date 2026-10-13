ADOS volverá a visitar Narón este miércoles para conseguir nuevos donantes de sangre

El autobús de ADOS estacionará junto al centro de salud Jorge Meis

La Axencia Galega de Doazón, Órganos e Sangue (ADOS) regresa este miércoles a Narón para dar continuidad a su campaña.

Bajo el lema ‘Doa sangue, un alento de vida’, la iniciativa tiene como objetivo conseguir nuevos voluntarios en la localidad. La unidad móvil permanecerá estacionada junto al centro de salud y atenderá a quienes la visiten en dos horarios: de 9.30 a 14.30 y de 15.30 a 21.00 horas.

Para poder donar, los interesados deberán tener entre 18 y 70 años, buena salud y pesar más de 50 kilos. Además, será necesario que acudan con su tarjeta de donante o su DNI e informar al personal de la agencia sobre si están tomando alguna medicación. De hecho, desde ADOS señalan que esto último resulta crucial, pues el desconocimiento podría llegar a poner en riesgo al paciente que reciba la sangre o alterar los procesos para analizar y fraccionar los componentes sanguíneos.

Más allá de estos requisitos, la Axencia Galega de Doazón, Órganos e Sangue recuerda que el proceso dura aproximadamente 15 minutos y aconseja ir bien hidratado. Asimismo, los voluntarios no deberán acudir en ayuno; quien done por la mañana deberá almorzar antes y aquellos que vayan a ir por la tarde tendrán que esperar dos horas tras la comida.